Globe Soccer Awards: tra i finalisti anche Manna e Yildiz

Sono stati pubblicati i finalisti dei Globe Soccer Awards. Kenan Yildiz è nella short list per il premio come Emerging Player, mentre Giovanni Manna del Napoli è in lizza per il premio come miglior direttore sportivo dell'anno. Non solo loro: in lizza per i vari premi ci sono tanti italiani ed esponenti della Serie A votati da oltre 30 milioni di tifosi in tutto il mondo per le nove categorie principali. Ma verranno consegnati anche i premi della categoria tecniche, ovvero Best Agent, Best Sporting Director e il Maradona Award. I vincitori saranno premiati il prossimo 28 dicembre all'Atlantis The Royal di Dubai.