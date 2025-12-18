Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Globe Soccer Awards: tra i finalisti anche Manna e Yildiz

Sono state rese note le short list per i premi annuali: diversi gli "italiani" in lizza nelle rispettive categorie
5 min
TagsGlobe Soccer AwardsYildizmanna

Sono stati pubblicati i finalisti dei Globe Soccer Awards. Kenan Yildiz è nella short list per il premio come Emerging Player, mentre Giovanni Manna del Napoli è in lizza per il premio come miglior direttore sportivo dell'anno. Non solo loro: in lizza per i vari premi ci sono tanti italiani ed esponenti della Serie A votati da oltre 30 milioni di tifosi in tutto il mondo per le nove categorie principali. Ma verranno consegnati anche i premi della categoria tecniche, ovvero Best Agent, Best Sporting Director e il Maradona Award. I vincitori saranno premiati il prossimo 28 dicembre all'Atlantis The Royal di Dubai.

Gli italiani nelle short list del Globe Soccer Awards

Oltre a Yildiz e Manna, per gli italiani troviamo Enzo Maresca in lizza per il premio come miglior allenatore dell'anno, dopo la vittoria del Mondiale per Club con il Chelsea. Insieme a lui Xabi Alonso, Arteta, Luis Enrique e Flick. Rimanendo in tema Italia, c'è Federico Pastorello in lizza per il premio di miglior agente dell'anno, mentre la Juventus Women è stata inserita nella short list per il premio di miglior squadra femminile dell'anno.

Globe Soccer Awards, tutti i candidati

Di seguito tutti gli atleti, le atlete e non in lizza per le rispettive categorie:

Best Men’s Player 

  • Ousmane Dembélé (PSG) 

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Raphinha (Barcelona)

  • Vitinha (PSG)

  • Lamine Yamal (Barcelona)

Best Women’s Player 

  • Aitana Bonmatí (Spagna, Barcellona)

  • Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

  • Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)

  • Alexia Putellas (Spagna, Barcellona)

  • Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Best Men’s Club 

  • Barcelona

  • Chelsea FC

  • Flamengo

  • Liverpool

  • Paris Saint-Germain

Best Women’s Club 

  • Arsenal

  • Barcelona

  • Chelsea FC

  • Juventus

Best Coach

  • Xabi Alonso (Real Madrid)

  • Mikel Arteta (Arsenal)

  • Luis Enrique (PSG)

  • Hansi Flick (Barcelona)

  • Enzo Maresca (Chelsea)

Best Midfielder 

Best Forward 

  • Ousmane Dembélé (PSG)

  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Raphinha (Barcelona)

  • Lamine Yamal (Barcelona)

Emerging Player 

  • Pau Cubarsí (Barcelona)

  • Désiré Doué (PSG)

  • Arda Güler (Real Madrid)

  • João Neves (PSG)

  • Kenan Yıldız (Juventus)

Best Agent 

  • Ali Barat

  • Jorge Mendes

  • Federico Pastorello

  • Fali Ramadani

  • Frank Trimboli

Best Sporting Director 

  • Luis Campos (PSG)

  • Deco (Barcelona)

  • Michael Edwards & Richard Hughes (Liverpool)

  • Giovanni Manna (Napoli)

  • Paul Winstanley & Laurence Stewart (Chelsea)

Best Middle East Player 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Spalletti su YildizManna parla del mercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS