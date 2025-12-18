Globe Soccer Awards: tra i finalisti anche Manna e Yildiz
Sono stati pubblicati i finalisti dei Globe Soccer Awards. Kenan Yildiz è nella short list per il premio come Emerging Player, mentre Giovanni Manna del Napoli è in lizza per il premio come miglior direttore sportivo dell'anno. Non solo loro: in lizza per i vari premi ci sono tanti italiani ed esponenti della Serie A votati da oltre 30 milioni di tifosi in tutto il mondo per le nove categorie principali. Ma verranno consegnati anche i premi della categoria tecniche, ovvero Best Agent, Best Sporting Director e il Maradona Award. I vincitori saranno premiati il prossimo 28 dicembre all'Atlantis The Royal di Dubai.
Gli italiani nelle short list del Globe Soccer Awards
Oltre a Yildiz e Manna, per gli italiani troviamo Enzo Maresca in lizza per il premio come miglior allenatore dell'anno, dopo la vittoria del Mondiale per Club con il Chelsea. Insieme a lui Xabi Alonso, Arteta, Luis Enrique e Flick. Rimanendo in tema Italia, c'è Federico Pastorello in lizza per il premio di miglior agente dell'anno, mentre la Juventus Women è stata inserita nella short list per il premio di miglior squadra femminile dell'anno.
Globe Soccer Awards, tutti i candidati
Di seguito tutti gli atleti, le atlete e non in lizza per le rispettive categorie:
Best Men’s Player
Ousmane Dembélé (PSG)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Vitinha (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Best Women’s Player
Aitana Bonmatí (Spagna, Barcellona)
Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)
Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)
Alexia Putellas (Spagna, Barcellona)
Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)
Best Men’s Club
Barcelona
Chelsea FC
Flamengo
Liverpool
Paris Saint-Germain
Best Women’s Club
Arsenal
Barcelona
Chelsea FC
Juventus
Best Coach
Xabi Alonso (Real Madrid)
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis Enrique (PSG)
Hansi Flick (Barcelona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Best Midfielder
Jude Bellingham (Real Madrid)
João Neves (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Pedri (Barcelona)
Vitinha (PSG)
Best Forward
Ousmane Dembélé (PSG)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Lamine Yamal (Barcelona)
Emerging Player
Pau Cubarsí (Barcelona)
Désiré Doué (PSG)
Arda Güler (Real Madrid)
João Neves (PSG)
Kenan Yıldız (Juventus)
Best Agent
Ali Barat
Jorge Mendes
Federico Pastorello
Fali Ramadani
Frank Trimboli
Best Sporting Director
Luis Campos (PSG)
Deco (Barcelona)
Michael Edwards & Richard Hughes (Liverpool)
Giovanni Manna (Napoli)
Paul Winstanley & Laurence Stewart (Chelsea)
Best Middle East Player
Salem Al-Dawsari (Al Hilal)
Karim Benzema (Al-Ittihad)
Riyad Mahrez (Al-Ahli)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)