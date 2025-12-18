Incredibile Paredes: salva una bambina che stava cadendo in un tombino, Argentina commossa

Quando un semplice gesto fa notizia. Forse perché non siamo più abituati o forse perché quando di mezzo ci sono gli smarphone e i video virali tutto fa il giro del mondo in poco tempo. Siamo in Argentina, festa scolastica di un gruppo di ragazzini. Tutto fila liscio fino a che una bambina infila un piede in un tombino allentato e rischia di cadere. Ad evitare la tragedia un papà che corre verso il tombino e aiuta la bambina a non cadere, insieme alla maestra. Quel papà in Argentina è una celebrità: si tratta di Leandro Paredes, 31 anni, centrocampista del Boca (ex Roma e Juve) e campione del Mondo. Il video di Paredes, che era in giardino insieme alla moglie, è diventato immediatamente virale.