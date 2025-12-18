Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Incredibile Paredes: salva una bambina che stava cadendo in un tombino, Argentina commossa

L'ex centrocampista della Roma protagonista di un episodio alla festa scolastica di sua figlia
2 min

Quando un semplice gesto fa notizia. Forse perché non siamo più abituati o forse perché quando di mezzo ci sono gli smarphone e i video virali tutto fa il giro del mondo in poco tempo. Siamo in Argentina, festa scolastica di un gruppo di ragazzini. Tutto fila liscio fino a che una bambina infila un piede in un tombino allentato e rischia di cadere. Ad evitare la tragedia un papà che corre verso il tombino e aiuta la bambina a non cadere, insieme alla maestra. Quel papà in Argentina è una celebrità: si tratta di Leandro Paredes, 31 anni, centrocampista del Boca (ex Roma e Juve) e campione del Mondo. Il video di Paredes, che era in giardino insieme alla moglie, è diventato immediatamente virale.

Paredes e il gesto che commuove tutti

Potenza dei media e dei social direbbe qualcuno. Probabile. Paredes, poi, in Argentina è una celebrità. È appena rientrato dopo una breve vacanza a Roma, dove era per impegni personali e ne ha approfittato per andare a vedere la partita tra la sua ex squadra e il Como. Sposato com Camila Galante, sua compagna dai tempi della scuola, ha tre figli: Victoria, 12 anni, Giovanni, 9 e Lautaro, di 9 mesi. Tutti sono nati in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

All'Olimpico c'è ParedesMessi stupito da Paredes

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS