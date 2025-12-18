Incredibile Paredes: salva una bambina che stava cadendo in un tombino, Argentina commossa
Quando un semplice gesto fa notizia. Forse perché non siamo più abituati o forse perché quando di mezzo ci sono gli smarphone e i video virali tutto fa il giro del mondo in poco tempo. Siamo in Argentina, festa scolastica di un gruppo di ragazzini. Tutto fila liscio fino a che una bambina infila un piede in un tombino allentato e rischia di cadere. Ad evitare la tragedia un papà che corre verso il tombino e aiuta la bambina a non cadere, insieme alla maestra. Quel papà in Argentina è una celebrità: si tratta di Leandro Paredes, 31 anni, centrocampista del Boca (ex Roma e Juve) e campione del Mondo. Il video di Paredes, che era in giardino insieme alla moglie, è diventato immediatamente virale.
Paredes e il gesto che commuove tutti
Potenza dei media e dei social direbbe qualcuno. Probabile. Paredes, poi, in Argentina è una celebrità. È appena rientrato dopo una breve vacanza a Roma, dove era per impegni personali e ne ha approfittato per andare a vedere la partita tra la sua ex squadra e il Como. Sposato com Camila Galante, sua compagna dai tempi della scuola, ha tre figli: Victoria, 12 anni, Giovanni, 9 e Lautaro, di 9 mesi. Tutti sono nati in Italia.