Sorpresa all'Olimpico: a fare il tifo per la Roma c'è Paredes

Paredes all'Olimpico per Roma-Como

Il giocatore è in città da due giorni e sta soggiornando in hotel. Alcuni tifosi hanno avuto l’occasione di incontrarlo e gli hanno persino portato la maglia del Boca Juniors da firmare, rendendo l’incontro ancora più speciale per gli appassionati presenti. Paredes, che attualmente milita proprio nel Boca, ha così dimostrato di non aver dimenticato la squadra della Capitale.