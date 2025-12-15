Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Sorpresa all'Olimpico: a fare il tifo per la Roma c'è Paredes

L'ex centrocampista giallorosso è in città da due giorni
1 min
Una gradita sorpresa per i tifosi giallorossi: Leandro Paredes, ex centrocampista giallorosso, è stato avvistato all’Olimpico in occasione di Roma-Como.

Paredes all'Olimpico per Roma-Como

Il giocatore è in città da due giorni e sta soggiornando in hotel. Alcuni tifosi hanno avuto l’occasione di incontrarlo e gli hanno persino portato la maglia del Boca Juniors da firmare, rendendo l’incontro ancora più speciale per gli appassionati presenti. Paredes, che attualmente milita proprio nel Boca, ha così dimostrato di non aver dimenticato la squadra della Capitale.

 

 

