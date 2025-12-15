Roma-Como diretta Serie A: segui il posticipo tra Gasperini e Fabregas oggi LIVE
Il posticipo del lunedì sera tra Roma e Como chiude la quindicesima giornata del campionato di Serie A: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
21:12
23' - Soulé ruba palla, angolo per la Roma
Soulé ruba palla a Caqueret che però poi è bravo a recuperare: solo angolo per la Roma. Uomo contro uomo la Roma e il Como stanno giocando con una pressione a mille ma la sensazione è che entrambe non riescano ad incidere nell'ultimo tiro. Non a caso anche un tiro di Wesley, poco preciso, termina alto
21:09
22' - Grande spunto di Wesley
Grande spunto di Wesley sulla destra: il brasiliano, però, serve male Pellegrini e Ferguson in area e Ramòn può spazzare
21:04
17' - Roma pericolosa con Hermoso
Punizione dalla trequarti di Pellegrini, Hermoso di testa è pericoloso ma il Como si salva anche perché non c'è nessuno ad intervenire sul pallone vagante
21:02
14' - Colpo di testa di Ferguson, niente da fare. Koné a terra
Colpo di testa di Ferguson che schiaccia a terra, ma niente da fare, nessun pericolo per il Como. Koné a terra, ma il francese si rialza subito e Gasperini chiede di fare le cose con calma
20:57
10' - Il piano tattico: Gasp aspetta il Como
Partita di attesa per la Roma: Gasperini ha, per ora, lasciato il pallino al Como. Ottimo intervento in scivolata di Hermoso che anticipa Nico Paz dopo un controllo difettoso di Cristante
20:56
Quanti spettatori all'Olimpico
Per Roma-Como ci sono stasera all'Olimpico 60.207 spettatori. Niente sold out, ma stadio comunque pienissimo
20:52
5' - Bello strappo di Ferguson
Bello strappo di Ferguson: l'irlandese non riesce ad arrivare fino in fondo, ma si prende comunque gli applausi dell'Olimpico per l'iniziativa
20:47
+++ 1' - Iniziata Roma - Como +++
Via a Roma-Como, con la squadra di Fabregas che ha dato il calcio d'inizio
20:43
Roma e Como in campo, tra poco si inizia
Roma e Como sono in campo: inno della Serie A e si inizia
20:35
Presente Paredes all'Olimpico
L'ex centrocampista della Roma, oggi al Boca Juniors, è all'Olimpico per Roma-Como.
20:27
Il commento di Fabregas
Fabregas a Sky: "La Roma è aggressiva e va uomo su uomo. Abbiamo giocato così anche l'anno scorso contro l'Atalanta di Gasperini. Dobbiamo trovare soluzioni perché abbiamo solo quattro giocatori per tre posizioni in attacco. Magari oggi ci difendiamo tutta la partita (ride, ndr). Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore".
20:20
Le dichiarazioni di Massara
Massara a Sky: "Non c'è solo Nico Paz nel Como, hanno moltissimo talento davanti. Sarà una gara veramente insidiosa perché hanno dimostrato di avere qualità e hanno un gioco piacevole. I riferimenti offensivi li troveranno i nostri difensori. Riscatto Ferguson? Molto prematuro parlare di questa eventualità, siamo contenti che Evan stia facendio bene e tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, è stato frenato da diversi acciacchi, giovedì ha fatto una bellissima partits e speriamo che si ripeta. Ora abbiamo tre partite da giocare, al mercato ci penseremo tra qualche giorno. Zirkzee? Stiamo correndo un po' troppo, i viaggi britannici erano per una partita importante come quello che abbiamo avuto contro il Celtic. Per quanto riguarda Ferguson siamo soddisfatti di quello che sta riuscendo a fare. E' molto prematura di parlare di qualunque evenienza e tutte questo voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. Mi sembra più opportuno concentrarsi sulle partite. Lavorare tra Gasp e Ranieri? Quando ci sediamo insieme ci sono circa 2000 panchine al tavolo e c'è da tantissimo da imparare. Sono un privilegiato".
20:15
Le parole di Da Cunha
Da Cunha: "Alla Roma piace pressare forte, ma noi siamo pronti e abbiamo lavorato bene. Dopo l'Inter siamo tornati subito al lavoro".
20:14
Rensch nel pre-partita
Rensch a Sky: "Mi piace tutto della Roma di Gasperini, come giochiamo. Poi i tifosi, lo stadio".
20:01
Como, la formazione ufficiale
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. Allenatore: Fabregas
19:55
Roma, la formazione ufficiale
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini
19:44
Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario
19:30
Roma-Como: l'orario del calcio d'inizio
Il calcio d'inizio della partita tra Roma e Como è in programma alle 20:45
Roma - Stadio Olimpico