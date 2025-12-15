Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Roma
Roma
    Como
    Como
      0 - 0
      25' 1° tempo
      Serie A - 15.12.2025
      Stadio Olimpico

      Arbitro Ermanno Feliciani
      Roma-Como diretta Serie A: segui il posticipo tra Gasperini e Fabregas oggi LIVE

      All'Olimpico si chiude il quindicesimo turno di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      10 min
      Il posticipo del lunedì sera tra Roma e Como chiude la quindicesima giornata del campionato di Serie A: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

      21:12

      23' - Soulé ruba palla, angolo per la Roma

      Soulé ruba palla a Caqueret che però poi è bravo a recuperare: solo angolo per la Roma. Uomo contro uomo la Roma e il Como stanno giocando con una pressione a mille ma la sensazione è che entrambe non riescano ad incidere nell'ultimo tiro. Non a caso anche un tiro di Wesley, poco preciso, termina alto

      21:09

      22' - Grande spunto di Wesley

      Grande spunto di Wesley sulla destra: il brasiliano, però, serve male Pellegrini e Ferguson in area e Ramòn può spazzare

      21:04

      17' - Roma pericolosa con Hermoso

      Punizione dalla trequarti di Pellegrini, Hermoso di testa è pericoloso ma il Como si salva anche perché non c'è nessuno ad intervenire sul pallone vagante

      21:02

      14' - Colpo di testa di Ferguson, niente da fare. Koné a terra

      Colpo di testa di Ferguson che schiaccia a terra, ma niente da fare, nessun pericolo per il Como. Koné a terra, ma il francese si rialza subito e Gasperini chiede di fare le cose con calma

      20:57

      10' - Il piano tattico: Gasp aspetta il Como

      Partita di attesa per la Roma: Gasperini ha, per ora, lasciato il pallino al Como. Ottimo intervento in scivolata di Hermoso che anticipa Nico Paz dopo un controllo difettoso di Cristante

      20:56

      Quanti spettatori all'Olimpico

      Per Roma-Como ci sono stasera all'Olimpico 60.207 spettatori. Niente sold out, ma stadio comunque pienissimo

      20:52

      5' - Bello strappo di Ferguson

      Bello strappo di Ferguson: l'irlandese non riesce ad arrivare fino in fondo, ma si prende comunque gli applausi dell'Olimpico per l'iniziativa

      20:47

      +++ 1' - Iniziata Roma - Como +++

      Via a Roma-Como, con la squadra di Fabregas che ha dato il calcio d'inizio

      20:43

      Roma e Como in campo, tra poco si inizia

      Roma e Como sono in campo: inno della Serie A e si inizia

      20:35

      Presente Paredes all'Olimpico

      L'ex centrocampista della Roma, oggi al Boca Juniors, è all'Olimpico per Roma-Como.

       

       

      20:27

      Il commento di Fabregas

      Fabregas a Sky: "La Roma è aggressiva e va uomo su uomo. Abbiamo giocato così anche l'anno scorso contro l'Atalanta di Gasperini. Dobbiamo trovare soluzioni perché abbiamo solo quattro giocatori per tre posizioni in attacco. Magari oggi ci difendiamo tutta la partita (ride, ndr). Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore".

      20:20

      Le dichiarazioni di Massara

      Massara a Sky: "Non c'è solo Nico Paz nel Como, hanno moltissimo talento davanti. Sarà una gara veramente insidiosa perché hanno dimostrato di avere qualità e hanno un gioco piacevole. I riferimenti offensivi li troveranno i nostri difensori. Riscatto Ferguson? Molto prematuro parlare di questa eventualità, siamo contenti che Evan stia facendio bene e tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, è stato frenato da diversi acciacchi, giovedì ha fatto una bellissima partits e speriamo che si ripeta. Ora abbiamo tre partite da giocare, al mercato ci penseremo tra qualche giorno. Zirkzee? Stiamo correndo un po' troppo, i viaggi britannici erano per una partita importante come quello che abbiamo avuto contro il Celtic. Per quanto riguarda Ferguson siamo soddisfatti di quello che sta riuscendo a fare. E' molto prematura di parlare di qualunque evenienza e tutte questo voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. Mi sembra più opportuno concentrarsi sulle partite. Lavorare tra Gasp e Ranieri? Quando ci sediamo insieme ci sono circa 2000 panchine al tavolo e c'è da tantissimo da imparare. Sono un privilegiato".

      20:15

      Le parole di Da Cunha

      Da Cunha: "Alla Roma piace pressare forte, ma noi siamo pronti e abbiamo lavorato bene. Dopo l'Inter siamo tornati subito al lavoro".

      20:14

      Rensch nel pre-partita

      Rensch a Sky: "Mi piace tutto della Roma di Gasperini, come giochiamo. Poi i tifosi, lo stadio".

      20:01

      Como, la formazione ufficiale

      COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. Allenatore: Fabregas

      19:55

      Roma, la formazione ufficiale

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

      19:44

      Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario

      Per scoprire dove vedere la partita, CLICCA QUI!

      19:30

      Roma-Como: l'orario del calcio d'inizio

      Il calcio d'inizio della partita tra Roma e Como è in programma alle 20:45

      Roma - Stadio Olimpico

       

       

