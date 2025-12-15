Roma-Como diretta Serie A: segui il posticipo tra Gasperini e Fabregas oggi LIVE

Soulé ruba palla a Caqueret che però poi è bravo a recuperare: solo angolo per la Roma. Uomo contro uomo la Roma e il Como stanno giocando con una pressione a mille ma la sensazione è che entrambe non riescano ad incidere nell'ultimo tiro. Non a caso anche un tiro di Wesley, poco preciso, termina alto

20:27

Il commento di Fabregas

Fabregas a Sky: "La Roma è aggressiva e va uomo su uomo. Abbiamo giocato così anche l'anno scorso contro l'Atalanta di Gasperini. Dobbiamo trovare soluzioni perché abbiamo solo quattro giocatori per tre posizioni in attacco. Magari oggi ci difendiamo tutta la partita (ride, ndr). Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore".

20:20

Le dichiarazioni di Massara

Massara a Sky: "Non c'è solo Nico Paz nel Como, hanno moltissimo talento davanti. Sarà una gara veramente insidiosa perché hanno dimostrato di avere qualità e hanno un gioco piacevole. I riferimenti offensivi li troveranno i nostri difensori. Riscatto Ferguson? Molto prematuro parlare di questa eventualità, siamo contenti che Evan stia facendio bene e tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, è stato frenato da diversi acciacchi, giovedì ha fatto una bellissima partits e speriamo che si ripeta. Ora abbiamo tre partite da giocare, al mercato ci penseremo tra qualche giorno. Zirkzee? Stiamo correndo un po' troppo, i viaggi britannici erano per una partita importante come quello che abbiamo avuto contro il Celtic. Per quanto riguarda Ferguson siamo soddisfatti di quello che sta riuscendo a fare. E' molto prematura di parlare di qualunque evenienza e tutte questo voci sono state speculazioni che non uscivano dalle nostre intenzioni. Mi sembra più opportuno concentrarsi sulle partite. Lavorare tra Gasp e Ranieri? Quando ci sediamo insieme ci sono circa 2000 panchine al tavolo e c'è da tantissimo da imparare. Sono un privilegiato".

20:15

Le parole di Da Cunha

Da Cunha: "Alla Roma piace pressare forte, ma noi siamo pronti e abbiamo lavorato bene. Dopo l'Inter siamo tornati subito al lavoro".

20:14

Rensch nel pre-partita

Rensch a Sky: "Mi piace tutto della Roma di Gasperini, come giochiamo. Poi i tifosi, lo stadio".

20:01

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. Allenatore: Fabregas

19:55

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

19:44

Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario

19:30

Roma-Como: l'orario del calcio d'inizio

Il calcio d'inizio della partita tra Roma e Como è in programma alle 20:45