Gasperini senza filtri: "Siamo stati belli e bravi. Dybala? La verità è che..."

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Roma sul Como nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A : "Soulé ha fatto una grande partita, ma non solo lui. E' stata una grande partita per merito di entrambe le squadre. Tutte e due cercavano di vincere, noi siamo stati bravi perché il Como ha velocità in avanti e ti può castigare. Noi siamo stati precisi e abbiamo fatto la migliore partita in casa ".

Roma, le parole di Gasperini dopo la vittoria sul Como

Il tecnico ha continuato: "Dall'inizio siamo solidi e se perdiamo, perdiamo di misura. La difesa è una nostra caratteristica e una nostra forza. Da alcune settimane abbiamo cominciato a creare parecchie opportunità, anche stasera molto più del Como e il risultato poteva essere più netto. Ci manca la capacità di tiro e l'ultimo passaggio, però la squadra ha prodotto tantissimo. Se firmerei per il quarto posto a fine campionato? Non firmo mai, ma sarei contentissimo (ride, ndr). Poi al meglio e al peggio non c'è limite. Abbiamo un pubblico con una passione incredibile, lo avverti quando giochi bene ed è molto contagioso. Questi ragazzi danno l'anima e non è detto che se arrivano giocatori teoricamente più forti poi abbiano lo stesso spirito. In questo momento siamo una buona squadra, poi lavoriamo per diventare sempre più forti. Ma giocare contro di noi non è facile per nessuno. Speriamo di continuare così".

Le parole su Ferguson, Dybala e il mercato

Queste, invece, le sue parole a Dazn: "Sono particolarmente soddisfatto perché in casa non avevamo mai vinto con questa qualità. Quando vinci giocando bene, la gente è più contenta. Stasera belli e bravi diciamo. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni che si potevano tradurre in gol, possiamo fare meglio perché potevamo essere più tranquilli. Ferguson? E' giovane, a volte li aspetti per delle settimane, poi magari trovi la chiave per entrare nella loro psicologia e svoltano. A Glasgow ha fatto due gol, oggi no ma è stato sempre presente con grande condizione,. Non è ancora il bomber che eri te Ale (Matri, ndr). Speriamo che possa crescere, ma se gioca con questa fisicità può fare molto bene. Dybala in panchina? Andavamo benissimo e non c'era bisogno di toccare nulla. Di solito i 5 cambi li faccio tutti, ma questa sera era veramente difficle andare a smuovere una situazione che andava benissimo. Non c'era bisogno di inserire nessuno, ma questo è uno stimolo in più per stare benissimo per Paulo. Lui è un giocatore straordinario soprattutto quanso sta bene, scatta, corre e tira In Italia pochi hanno le sue qualità, magari può essere pronto per domenica che può essere una partita da ex. Massara sa benissimo tutto quello che è il mio pensiero, ma da quattro cinque mesi e si farà trovare prontissimo sul mercato. La Roma così forte perché la classifica dice, ma il club non può smettere di guardarsi in giro".

La conferenza di Gasp

Infine, in conferenza: "Cambi? Stavamo bene così. In panchina poi a parte Baldanzi non stavano tutti benissimo. Dybala? Non era il caso che entrasse oggi, deve stare meglio per giocare. Abbiamo rischiato molto poco. Il Como gioca molto col portiere e purtroppo è una situazione non spettacolare che nel calcio sta dilagando. È stucchevole dal punto di vista dello spettacolo. Quando incontri queste squadre che giocano così devi esasperare il pressing, perché altrimenti la partita diventa bruttissima. Giochi in casa di fronte a tanto pubblico e bisogna essere nello spirito di fare la partita anche correndo dei rischi. Ma stasera è andato tutto bene. Margini di miglioramento dal punto di vista atletico? Non lo so (ride, ndr). Il punto non è lì, parlare di parte atletica è troppo facile. È una miscela di distanze e compattezza della squadra. Andando a vedere i numeri forse hanno più corso loro di noi. Ferguson? È un giocatore professionista, la parte psicologica devi tirarla fuori velocelemte. Sta mettendo in campo la volontà e la forza e la voglia di arrivare. Non ha segnato oggi ma ha dato una mano: quando c’è questo spirito il pubblico ti segue. Questo è lo spirito che chiedo a tutti i giocatori".