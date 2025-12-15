Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario
La sfida dell'Olimpico tra la Roma e il Como chiude il programma della quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo il successo in Europa League, vogliono tornare ai tre punti in campionato, reduce da due ko di fila. Anche il Como vuole rialzarsi - e ambire alla zona Champions - dopo la sconfitta contro l'Inter.
Roma-Como, l'orario
Roma-Como andrà in scena oggi, lunedì 15 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.
Dove vedere Roma-Como in diretta tv
Roma-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Roma-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Fabregas
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Angeliño, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Bailey, Ferguson.
Indisponibili: El Aynaoui, Dovbyk. Squalificati: Celik. Diffidati: Hermoso.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Moreno, Jack, Posch, van der Brempt, Sergi Roberto, Baturina, Kuhn, Vojvoda, Diao, Cerri.
Indisponibili: Goldaniga, Dossena, Morata. Squalificati: Perrone. Diffidati: -.
