lunedì 15 dicembre 2025
Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La sfida dell'Olimpico chiude la quindicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Gasperini e Fabregas

La sfida dell'Olimpico tra la Roma e il Como chiude il programma della quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo il successo in Europa League, vogliono tornare ai tre punti in campionato, reduce da due ko di fila. Anche il Como vuole rialzarsi - e ambire alla zona Champions - dopo la sconfitta contro l'Inter.

Roma-Como, l'orario

Roma-Como andrà in scena oggi, lunedì 15 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Como in diretta tv

Roma-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Roma-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini 
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Angeliño, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Bailey, Ferguson. 
Indisponibili: El Aynaoui, Dovbyk. Squalificati: Celik. Diffidati: Hermoso. 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. 
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Moreno, Jack, Posch, van der Brempt, Sergi Roberto, Baturina, Kuhn, Vojvoda, Diao, Cerri. 
Indisponibili: Goldaniga, Dossena, Morata. Squalificati: Perrone. Diffidati: -.  

 

 

 

