Gasperini senza filtri, le parole nettissime su Dybala e Ferguson: "La Roma prima di tutto..."

Come sempre, Gian Piero Gasperini senza filtri. Domani si gioca Roma-Como, la squadra di Fabregas è avversario ostico e, inevitabilmente, Gasperini lo sa: "Ci aspetta una partita attesa, il Como è una realtà e non una sorpresa. Non solo per gli investimenti, ma anche per la qualità del gioco: è piacevole vederli giocare. Mi aspetto una partita tra due squadre che cercheranno di ottenere il massimo senza sotterfugi. Si tratta di una partita non determinante, ma molto importante visto quanto è corta la classifica. Cesc ha dato un'impronta, un'identità, giocano molto sulla tecnica e sulla capacità di palleggio". Tecnica e qualità: le parole chiave sul talento di Paulo Dybala. Giocherà l'argentino? Gasp non si sbilancia: "Vedremo. I giocatori, anche quelli più importanti, devono stare bene: il calcio di oggi non ti permette una condizione precaria. Non solo fisica, ma anche mentale o motivazionale. Quando lui sta bene nessun dubbio". E adesso, come sta? "Mi auguro che possa giocare di più, ma dipende da lui. Parla sempre il campo, tutto il resto sono supposizioni. Quando è stato bene ha sempre giocato, il tema tanto è sempre quello, non ci sono altre cose". Gasperini, in questo senso, è chiarissimo e non solo su Dybala. Dice, infatti, di Ferguson: "È utile per la Roma? Contro il Celtic sicuramente sì. Ma la Roma è più importante, è sopra tutto e a tutti". A buon intenditor, quindi, poche parole. Spazio per fraintendimenti non ce n'è: "Come squadra abbiamo bisogno di giocare ad alti livelli, dobbbiamo migliorare tutti. I rinnovi di Paulo e Pellegrini? Discorsi puramente economici, non ci posso entrare".