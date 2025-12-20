Allegri multato per le offese a Oriali: la decisione del giudice sportivo dopo Napoli-Milan in Supercoppa
ROMA - Una multa da 10mila euro: è la decisione del Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa italiana con il Napoli dopo la lite con Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte. Un episodio fortemente contestato dal club azzurro con un durissimo comunicato che aveva definito "fuori controllo" l'atteggiamento del tecnico rossonero.
Allegri multato per le offese a Oriali: il comunicato
Per il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, Allegri ha "nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".