venerdì 19 dicembre 2025
Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali"

La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto"
TagsnapoliConteAllegri
Napoli

RIYADH (Arabia Saudita) - La prima semifinale della Supercoppa Italiana si è chiusa con la vittoria del Napoli sul Milan tanta tensione in campo e fuori. Tantissimo nervosismo in campo e, soprattutto, tra le due panchine, con momenti ripresi anche dalle telecamere. E se a fine partita ha fatto discutere la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte, il Napoli si è soffermato maggiormente su quanto accaduto tra il tecnico rossonero e Gabriele Oriali, vittima secondo la nota del club di una "aggressione fuori controllo".

Il Napoli attacca Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali"

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto". Questa la nota del Napoli, che prende una posizione durissima su quanto visto a bordocampo a Riyadh, dove sono volate parole grosse da Allegri nei confronti del coordinatore dello staff di Conte, con il tecnico rossonero trattenuto dai suoi assistenti e dal quarto uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

