RIYADH (Arabia Saudita) - La prima semifinale della Supercoppa Italiana si è chiusa con la vittoria del Napoli sul Milan e tanta tensione in campo e fuori. Tantissimo nervosismo in campo e, soprattutto, tra le due panchine, con momenti ripresi anche dalle telecamere. E se a fine partita ha fatto discutere la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte, il Napoli si è soffermato maggiormente su quanto accaduto tra il tecnico rossonero e Gabriele Oriali, vittima secondo la nota del club di una "aggressione fuori controllo".