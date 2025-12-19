Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali"
RIYADH (Arabia Saudita) - La prima semifinale della Supercoppa Italiana si è chiusa con la vittoria del Napoli sul Milan e tanta tensione in campo e fuori. Tantissimo nervosismo in campo e, soprattutto, tra le due panchine, con momenti ripresi anche dalle telecamere. E se a fine partita ha fatto discutere la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte, il Napoli si è soffermato maggiormente su quanto accaduto tra il tecnico rossonero e Gabriele Oriali, vittima secondo la nota del club di una "aggressione fuori controllo".
"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto". Questa la nota del Napoli, che prende una posizione durissima su quanto visto a bordocampo a Riyadh, dove sono volate parole grosse da Allegri nei confronti del coordinatore dello staff di Conte, con il tecnico rossonero trattenuto dai suoi assistenti e dal quarto uomo.