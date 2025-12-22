Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ferrara fa le carte alla Supercoppa: "Napoli e Bologna daranno l'anima per vincere. Ecco che partita sarà..."

L'ex difensore dice la sua sulla finale tra la formazione di Conte e quella di Italiano: tutti i dettagli
2 min
TagsFerraranapoliBologna

RIYADH (Arabia Saudita) - Ciro Ferrara dice la sua sulla finale di Supercoppa Italiana, che stasera mette di fronte Napoli e Bologna: "Non ho mai trovato calciatori che non abbiano voglia di conquistare un titolo a maggior ragione per queste due società che meritano di essere qui per quanto fatto nella scorsa stagione - dice l'ex difensore - i giocatori che scenderanno in campo daranno l'anima per vincere. Sarà una grandissima soddisfazione per chi porterà a casa un titolo a coronamento della passata stagione, speriamo di assistere a una grandissima partita".

Che finale sarà e il Milan di Allegri

Ferrara cerca di analizzare il possibile canovaggio tattico del match tra la squadra di Conte e quella di Italiano: "È una finale quindi è difficile prevedere le indicazioni tattiche dei due allenatori che però si conoscono bene. Sarà una partita molto aggressiva con ritmi molto alti perché ci sono due squadre abituate a questo tipo di calcio. Poi bisognerà vedere la differenza che riusciranno a fare i calciatori più estrosi. Conte? Non l'ho sentito assolutamente, ma gli auguro il meglio". Poi gli viene chiesto del Milan di Allegri: "Non mi permetterei mai di dare consigli ad Allegri che ha esperienza e spalle larghe per affrontare questa sua nuova avventura. Il Milan rientra tra le squadre che possono ambire allo scudetto che però, vorrei ricordarlo a tutti, sarà vinto da una sola squadra - sorride Ferrara - è importante essere lì e lottare fino alla fine. Vale per tutte quelle grandi società che hanno necessità di vincere il campionato, ma soprattutto di qualificarsi in Champions"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Dove vedere Napoli-Bologna in tvNapoli-Bologna, l’arte di fare il calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS