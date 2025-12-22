Ferrara fa le carte alla Supercoppa: "Napoli e Bologna daranno l'anima per vincere. Ecco che partita sarà..."

RIYADH (Arabia Saudita) - Ciro Ferrara dice la sua sulla finale di Supercoppa Italiana , che stasera mette di fronte Napoli e Bologna: "Non ho mai trovato calciatori che non abbiano voglia di conquistare un titolo a maggior ragione per queste due società che meritano di essere qui per quanto fatto nella scorsa stagione - dice l'ex difensore - i giocatori che scenderanno in campo daranno l'anima per vincere. Sarà una grandissima soddisfazione per chi porterà a casa un titolo a coronamento della passata stagione, speriamo di assistere a una grandissima partita".

Che finale sarà e il Milan di Allegri

Ferrara cerca di analizzare il possibile canovaggio tattico del match tra la squadra di Conte e quella di Italiano: "È una finale quindi è difficile prevedere le indicazioni tattiche dei due allenatori che però si conoscono bene. Sarà una partita molto aggressiva con ritmi molto alti perché ci sono due squadre abituate a questo tipo di calcio. Poi bisognerà vedere la differenza che riusciranno a fare i calciatori più estrosi. Conte? Non l'ho sentito assolutamente, ma gli auguro il meglio". Poi gli viene chiesto del Milan di Allegri: "Non mi permetterei mai di dare consigli ad Allegri che ha esperienza e spalle larghe per affrontare questa sua nuova avventura. Il Milan rientra tra le squadre che possono ambire allo scudetto che però, vorrei ricordarlo a tutti, sarà vinto da una sola squadra - sorride Ferrara - è importante essere lì e lottare fino alla fine. Vale per tutte quelle grandi società che hanno necessità di vincere il campionato, ma soprattutto di qualificarsi in Champions"