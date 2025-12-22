Napoli, accordo con Google: è il nuovo official AI and smartphone partner
Un nuovo accordo commerciale per il Napoli. A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, gli azzurri ufficializzano la partnership con Google. Nel comunicato pubbicato sul sito ufficiale del club, si legge che "Google Gemini e Google Pixel saranno Official AI and Smartphone Partner del Club per la stagione 2025/2026". Un accordo destinato a sviluppare nuovi linguaggi comunicativi. "SSC Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo partenopeo da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi. La collaborazione conferma l’impegno di SSC Napoli nel percorso di innovazione e sperimentazione digitale, rafforzando il dialogo con i propri fan e aprendo a nuove forme di espressione e coinvolgimento", si legge nel comunicato.
"Un motivo di orgoglio"
"Per noi è un privilegio avviare una partnership con Google - ha confermato Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli - incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Napoli è diventato negli anni un punto di riferimento per attivazioni innovative insieme a brand iconici e globali, e questo accordo rafforza ulteriormente il valore della nostra rete di partner internazionali. La collaborazione si focalizza sul coinvolgimento della nostra fanbase globale, con l’obiettivo di entrare in contatto in modo sempre più diretto e autentico grazie alle tecnologie di Google”.