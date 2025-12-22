Napoli, accordo con Google: è il nuovo official AI and smartphone partner

Un nuovo accordo commerciale per il Napoli. A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, gli azzurri ufficializzano la partnership con Google. Nel comunicato pubbicato sul sito ufficiale del club, si legge che "Google Gemini e Google Pixel saranno Official AI and Smartphone Partner del Club per la stagione 2025/2026". Un accordo destinato a sviluppare nuovi linguaggi comunicativi. "SSC Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo partenopeo da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi. La collaborazione conferma l’impegno di SSC Napoli nel percorso di innovazione e sperimentazione digitale, rafforzando il dialogo con i propri fan e aprendo a nuove forme di espressione e coinvolgimento", si legge nel comunicato.