Globe Soccer Awards, tutto pronto per la 16ª edizione: la serata delle stelle con un grande annuncio

Appuntamento al 28 Dicembre per la 16ma edizione dei BEYOND Developments GLOBE SOCCER AWARDS, che chiuderà il calendario 2025 dei riconoscimenti calcistici mondiali . L'evento esclusivo vedrà riunirsi le più grandi stelle del panorama calcistico nella splendida cornice dell'Atlantis The Royal. Confermata la presenza di stelle del calibro di Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo. Il Gala degli Awards: La cerimonia avrà inizio alle ore 19.40 di Dubai (16.40 italiane) e assegnerà i riconoscimenti legati alla stagione 2024-2025 ad ogni eccellenza del football. Tantissime le stelle attese sul palco degli Awards.

La novità del premio per il “Best Mental Coach”

Quest'anno i Globe Soccer Awards lanciano una novità assoluta: il premio per il miglior Mental Coach. L'obiettivo di questo riconoscimento è quello di accendere un faro su una professionalità divenuta imprescindibile. Con i calendari attuali, gli allenatori gestiscono rose di circa 25 giocatori, utilizzandone però una parte limitata in ogni match. In un gruppo che lavora insieme, ci sono quindi gli 11 titolari e almeno 14 atleti che spesso non giocano o che giocano meno. E in molte grandi squadre questi calciatori rischiano di subire contraccolpi psicologici, perdendo fiducia e mettendo a rischio la carriera. Il ruolo del Mental Coach diventa quindi sempre più centrale per gestire lo scollamento nell'ambiente, motivare chi gioca meno e supportare anche gli allenatori - sempre più soggetti a pressioni ed esoneri - nel mantenere unito il gruppo tra gli infortuni e i turnover. Il ruolo del mental coach assume un valore ancora più significativo per quanto riguarda i settori giovanili, dove il compito è quello di accompagnare i sogni di migliaia di ragazzi che rischiano di perdersi spesso troppo presto.

I protagonisti: dominio PSG

Per l'ambito Best Men’s Player, la sfida è tra i campioni del Paris Saint-Germain (fresco vincitore della Champions League) Ousmane Dembélé e Vitinha, il neo-acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, e la coppia del Barcellona formata da Raphinha e Lamine Yamal. Per il Best Women’s Player, Aitana Bonmatí punta al tris consecutivo, sfidata da Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas e Alessia Russo. Combattutissima la categoria Best Coach, dove Luis Enrique se la vedrà con Xabi Alonso, Mikel Arteta, Enzo Maresca e Hansi Flick.

L’Italia in corsa

Riflettori puntati sulla Juventus, finalista per il Best Women’s Club, e sul talento bianconero Kenan Yıldız, ancora in gara per il titolo di Emerging Player. Rappresentanza italiana di alto livello anche tra i dirigenti e i tecnici: Giovanni Manna (Napoli) è in lizza per il Best Sporting Director, Federico Pastorello concorre per il Best Agent, mentre Enzo Maresca (Chelsea) rappresenta la scuola tecnica nostrana nella categoria Best Coach. Anche LALIGA EASPORTS, Partner Strategico dei Globe Soccer Awards, consegnerà a Dubai i suoi riconoscimenti per la stagione 2024-2025. I vincitori, già annunciati precedentemente, sono Raphinha (FC Barcelona) – Best Player; Hansi Flick (FC Barcelona) – Best Coach; Lamine Yamal (FC Barcelona) – Best Emerging Player; Luka Sučić (Real Sociedad) – Best Goal; e Jan Oblak (Atlético Madrid) – Best Save.

Dove seguire l'evento

Domenica 28 Dicembre, dall’Atlantis The Royal, la grande festa del football sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo sui canali ufficiali di Globe Soccer, su YouTube, sul sito globesoccer.com a partire dalle ore 16.40 (orario italiano) e in diretta tv su Sky Sport a partire dalle 17.00.