Infantino e la proposta sul fuorigioco che può cambiare tutto: "Voglio migliorare il calcio"
Si riaccende il dibattito sulla possibile modifica della regola del fuorigioco nel calcio. L'idea viene direttamente da Gianni Infantino, presidente della Fifa, in occasione del World Sport Summit che si sta svolgendo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. "Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente - le parole del numero uno della Federcalcio mondiale - consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco".
Lotta alla perdita di tempo
La proposta di Infantino è quella di considerare il giocatore attaccante in fuorigioco solo quando è completamente oltre il difensore, quando insomma "c'è luce" tra i due. Ora invece l'attaccante è in offside quando anche una minima parte del corpo che possa giocare il pallone (quindi escluse mani e braccia) è oltre il difensore: "Stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - spiega inoltre Infantino - è importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo". Tra le idee c'è quella sperimentale di Pierluigi Collina di scoraggiare le simulazioni di infortunio, obbligando i giocatori a stare fuori dal campo per 2 minuti una volta che sia richiesto l'intervento del medico.