Infantino e la proposta sul fuorigioco che può cambiare tutto: "Voglio migliorare il calcio"

Lotta alla perdita di tempo

La proposta di Infantino è quella di considerare il giocatore attaccante in fuorigioco solo quando è completamente oltre il difensore, quando insomma "c'è luce" tra i due. Ora invece l'attaccante è in offside quando anche una minima parte del corpo che possa giocare il pallone (quindi escluse mani e braccia) è oltre il difensore: "Stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - spiega inoltre Infantino - è importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo". Tra le idee c'è quella sperimentale di Pierluigi Collina di scoraggiare le simulazioni di infortunio, obbligando i giocatori a stare fuori dal campo per 2 minuti una volta che sia richiesto l'intervento del medico.