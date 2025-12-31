Corriere dello Sport.it
Brasile in ansia, Roberto Carlos operato d'urgenza al cuore: le sue condizioni

La leggenda del Real Madrid è stato costretto all'intervento in seguito a un non corretto funzionamento cardiaco
1 min
Roberto Carlos

Ore di apprensione, le ultime del 2025, in Brasile: Roberto Carlos è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un problema cardiaco rivelato in seguito a degli esami. La leggenda del Real Madrid ed ex Inter è attualmente fuori pericolo e rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale.

Roberto Carlos operato al cuore, è fuori pericolo

52 anni, Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, in seguito a un controllo di routine. In seguito a una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno evidenziato un funzionamento non corretto al cuore, optando per l'intervento immediato. Questo, inizialmente considerato semplice, ha avuto delle complicazioni e durato quasi tre ore.

 

