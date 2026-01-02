Crans-Montana, il racconto drammatico del calciatore del Pescara sopravvissuto: "Ho visto scene molto dure"

PESCARA - Eliot Thelen è fuori pericolo . Il 19enne calciatore lussemburghese della Primavera del Pescara , rimasto coinvolto nella tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana , è infatti sano e salvo . Lo rende noto la stessa società pescarese dopo l'apprensione delle ultime ore. Il ragazzo era riuscito a fuggire dal l ocale in fiamme riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra .

Crans-Montana, il drammatico racconto di Thelen: "Ho visto scene molto dure"

"Sono uscito dall'ospedale da poche ore e, fortunatamente, sto bene", sottolinea il centrocampista classe 2007. "Resta un forte impatto psicologico per quanto vissuto: ho visto scene molto dure. In questo momento il mio pensiero è rivolto ai miei amici coinvolti e alle famiglie delle vittime. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi stanno dimostrando vicinanza".