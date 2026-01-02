Crans-Montana, il racconto drammatico del calciatore del Pescara sopravvissuto: "Ho visto scene molto dure"
PESCARA - Eliot Thelen è fuori pericolo. Il 19enne calciatore lussemburghese della Primavera del Pescara, rimasto coinvolto nella tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, è infatti sano e salvo. Lo rende noto la stessa società pescarese dopo l'apprensione delle ultime ore. Il ragazzo era riuscito a fuggire dal locale in fiamme riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra.
Crans-Montana, il drammatico racconto di Thelen: "Ho visto scene molto dure"
"Sono uscito dall'ospedale da poche ore e, fortunatamente, sto bene", sottolinea il centrocampista classe 2007. "Resta un forte impatto psicologico per quanto vissuto: ho visto scene molto dure. In questo momento il mio pensiero è rivolto ai miei amici coinvolti e alle famiglie delle vittime. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi stanno dimostrando vicinanza".