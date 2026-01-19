Bove, oggi è il giorno più importante: Edoardo da ieri a Londra, ora le visite mediche col Watford

Il caso di Edoardo Bove , fermatosi per un malore in campo, non è l'unico. Infatti, prima di lui era successo al calciatore nerazzurro, Christian Eriksen , che a seguito di una arresto cardiaco durantre gli Europei 2020 , poi disputati nel 2021 a causa della pandemia, ha dovuto abbandonare il calcio italiano. Il regolamento del nostro campionato, non permette ai calciatori professionistici, di giocare con defibrillatori impiantabili , per scongiurare casi di impatto traumatico. Proprio per questo motivo, come il danese classe 92 che è ripartito dal Brentford , anche Bove , ha dovuto trovare una nuova società pronta ad accoglierlo. Il regolamento federale italiano è ben diverso da quello degli altri campionati esteri, che nella maggior parte dei casi, consentono ai tesserati di praticare attività sportiva, anche a livello agonistico, con defibrillatori sottocutanei.

Visite mediche con il Watford, Bove riparte dalla seconda categoria inglese

Come riportato dall' AS Roma, in un comunicato, è stato rescisso il contratto del calciatore cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. Dopo il prestito alla Fiorentina, dove il 1 dicembre 2024, in occasione di Fiorentina-Inter, ha accusato il malore che lo ha obbligato ad operarsi ed impiantare il defibrillatore, è tornato a Roma, dove per obblighi regolamentari non ha potuto continuare la sua carriera. Il 17 gennaio 2026, la Roma lo saluta augurandogli di ripartire presto. Nella giornata di ieri, Edoardo era a Londra, oggi svolgerà le visite mediche con il Watford, in modo da poter avere una seconda possibilità e riaprire la sua carriera.