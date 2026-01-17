Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Ufficiale la rescissione di Bove con la Roma: il comunicato

Il centrocampista non potrà giocare in Italia dopo l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo, ma potrà continuare la sua carriera all'estero
Ora è ufficiale: Edoardo Bove ha rescisso consensualmente il suo contratto con la Roma. Il centrocampista, dopo l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo, non potrà più giocare in Serie A date le norme di salute del campionato italiano, ma potrà continuare la sua carriera all'estero. Emozionante il saluto della Roma che lascia partite il ragazzo cresciuto nel vivaio dei giallorossi.

Bove rescinde con la Roma: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale della Roma: "L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!".

