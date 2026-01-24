Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Roberto Baggio piange la scomparsa della mamma Matilde. Il suo discorso toccante e il riferimento al Buddismo© LAPRESSE

Roberto Baggio piange la scomparsa della mamma Matilde. Il suo discorso toccante e il riferimento al Buddismo

Il Pallone d'Oro 1993 ricorda una figura fondamentale della sua vita: tutti i dettagli
1 min
TagsRoberto Baggio

Roberto Baggio piange la scomparsa della mamma: Matilde Reginato se ne è andata nella notte. Era sposata con Florindo Baggio, scomparso il primo agosto 2020, e oltre a Roberto, aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.  A dare l'annuncio questa mattina, attraverso i social, è stato proprio il Pallone d'Oro 1993, che ha pubblicato anche una foto scattata lo scorso Natale. Baggio ha scritto un messaggio toccante per la mamma, ricco di significati e legato al Buddismo di Nichiren Daishonin.    

Il messaggio di Baggio per la mamma 

"Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l'Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita", il messaggio di Baggio, nato e residente a Caldogno (Vicenza), dove hanno sempre abitato i genitori. Roberto era ed è molto legato alla sua famiglia. In queste ore è stato ricoperto d'affetto da parte del mondo del calcio, dai suoi numerosi tifosi e dalla gente comune.    

 

