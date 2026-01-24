Roberto Baggio piange la scomparsa della mamma Matilde. Il suo discorso toccante e il riferimento al Buddismo

Roberto Baggio piange la scomparsa della mamma: Matilde Reginato se ne è andata nella notte. Era sposata con Florindo Baggio, scomparso il primo agosto 2020, e oltre a Roberto, aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy. A dare l'annuncio questa mattina, attraverso i social, è stato proprio il Pallone d'Oro 1993, che ha pubblicato anche una foto scattata lo scorso Natale. Baggio ha scritto un messaggio toccante per la mamma, ricco di significati e legato al Buddismo di Nichiren Daishonin.