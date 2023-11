Morto Daisaku Ikeda, il maestro buddista di Roberto Baggio

Roberto Baggio sul maestro buddista Daisaku Ikeda

In un'intervista di qualche tempo fa Roberto Baggio, buddista dagli anni Ottanta, ha fatto sapere: "Nella mia mente ci sono tanti esempi di eroi: patrioti, scienziati, esploratori, astronauti, uomini che hanno lottato per la libertà e la pace. È proprio tra i maestri di pace che ho trovato il mio eroe. Il suo nome è: Daisaku Ikeda". E poi: "Ancora oggi rimane indelebile il ricordo del nostro primo incontro avvenuto nel 1993 a Tokyo, quando Daisaku Ikeda mi ricevette con la mia sposa Andreina". Ikeda è stato definito come uno dei più importanti leader spirituali buddhisti della seconda parte del XX secolo e degli anni 2000, assieme al Dalai Lama e a Thích Nhat Hanh.

Roberto Baggio e il buddismo

"Il buddismo mi ha insegnato a vivere nel presente e nel futuro, perché il presente è l'insieme delle cause di ciò che vivrai in futuro. Però a me piace riflettere sul passato, solo così puoi imparare dai tuoi errori. Se sono un uomo felice? Cerco sempre di vivere ogni momento con gioia", ha rivelato Roberto Baggio.