Bufera in Francia: ex calciatore del Parma, padre di un attore famosissimo, sospeso per un commento sull'intimo...

Daniel Bravo è finito nel mezzo della bufera in Francia. L'ex calciatore del Parma nella stagione 1996-97, oggi commentatore tv, è stato sospeso in seguito a un commento su Gaetane Thiney, direttore sportivo del Paris FC femminile, nel corso della sfida di Ligue 1 tra il club parigino e il Marsiglia di De Zerbi .

Bravo: "Sembra stia parlando di lingerie"

"Non sembra molto attenta… Non diresti che stia parlando di tattica, piuttosto di lingerie". Questo il commento rilasciato in diretta su beIN Sport da parte di Bravo nei confronti di Thiney, presente allo stadio Jean-Bouin e ripresa dalle telecamere. Un commento che lo ha messo nel centro della bufera. L'ex calciatore è stato sospeso dalla rete. Il direttore della redazione, Florent Houzot, a L'Equipe ha dichiarato: "Ho informato Daniel Bravo della sua sospensione a effetto immediata. Decisione che comprende permettamente. Ha chiamato Gaetane per scusarsi". Daniel Bravo, oltre a essere ex calciatore, è anche il padre di un attore molto noto in Francia. Si tratta di Lucas Bravo, divenuto noto a livello internazionale grazie al ruolo di Gabriel nella serie Netflix Emily in Paris.