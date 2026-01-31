Ligue 1, Marsiglia fermato sul pari dal Paris FC al 94': altra beffa per De Zerbi

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League , arriva un'altra delusione per il Marsiglia i in Ligue 1 : la squadra di Roberto De Zerbi si fa recuperare in pieno recupero in trasferta dal Paris FC degli italiani Coppola , Koleosho e prossimamente Immobile .

Ligue 1, altre due partite in programma

Dopo i gol di Greenwood su rigore (18') e Aubameyang (53'), i parigini recuperano il risultato grazie all'ex Fioprentina Ikoné (82') e Kebbal (90+4') per il 2-2 definitivo. Alle 19 è in programma Lorient-Nantes, mentre alle 21:05 Monaco-Rennes.