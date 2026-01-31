Corriere dello Sport.it
Ligue 1, Marsiglia fermato sul pari dal Paris FC al 94': altra beffa per De Zerbi

Dopo essersi portato avanti di due gol, l'OM si fa recuperare in pieno recupero
TagsLigue 1

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, arriva un'altra delusione per il Marsigliai in Ligue 1: la squadra di Roberto De Zerbi si fa recuperare in pieno recupero in trasferta dal Paris FC degli italiani Coppola, Koleosho e prossimamente Immobile.

Ligue 1, altre due partite in programma

Dopo i gol di Greenwood su rigore (18') e Aubameyang (53'), i parigini recuperano il risultato grazie all'ex Fioprentina Ikoné (82') e Kebbal (90+4') per il 2-2 definitivo. Alle 19 è in programma Lorient-Nantes, mentre alle 21:05 Monaco-Rennes.

