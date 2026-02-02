Corriere dello Sport.it
Conte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il Napoli 

L'allenatore azzurro votato miglior allenatore della stagione 2024-25, coronata dal tricolore
2 min
Conte napoli

FIRENZE - Antonio Conte vince la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34ª edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. Per il tecnico del Napoli, vincitore l'anno scorso del quarto scudetto della squadra campana, si tratta della quinta Panchina d'oro in carriera dopo le tre alla guida della Juventus (2011-12, 2012-13 e 2013-14) e di quella al timone dell'Inter (2020-21).

La gioia di Conte

Conte si è mostrato particolarmente rallegrato dal successo riscontrato tra gli altri tecnici di Serie A: "Inutile dire che è sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai colleghi, da chi sa cosa significa essere e fare l'allenatore, grazie tante - le parole dell'allenatore del Napoli durante la cerimonia di premiazione - condivido il premio con i miei calciatori assoluti protagonisti della fantastica stagione dell'anno scorso, con il mio staff, con chi lavora nel calcio Napoli e con tutto il club". A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. La Panchina d'oro per la Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione Panchina d'argento) è andata a Giovanni Stroppa grazie alla promozione conquistata con la Cremonese. Per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro si è imposto Fabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l'Entella. La Panchina d'oro speciale è stata assegnata a Enzo Maresca che ha vinto la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea nella scorsa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

