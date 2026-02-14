Los Angeles, Italia Fest: il film su Usa '94 in vista del Mondiale 2026

LA, Italia Fest, il direttore: "Quel Mondiale emozione straordinaria. Facciamo un augurio ali azzurri di Gattuso"

La proiezione del film renderà omaggio a una delle edizioni più rappresentative del Mondiale, facendo così da ponte anche al prossimo, in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. "Sarà una visione carica di emozione. Quel Mondiale vide l’Italia di Sacchi arrivare fino alla finale al termine di un percorso straordinario, deciso ai rigori contro il Brasile. Ero presente come inviato Rai per il programma di Gianni Minà e ricordo l’entusiasmo suscitato da Roberto Baggio e da tutta la Nazionale. Con questa proiezione vogliamo anche rivolgere un augurio all’Italia di oggi, guidata da Gattuso, affinché possa qualificarsi al prossimo Mondiale, pensando alle comunità italiane negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, pronte a sostenere gli Azzurri". Queste le dichiarazioni di Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di LA, Italia. L'evento è promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIMIT e del MIT, e realizzato in collaborazione con partner istituzionali e industriali, tra cui Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova. Chairperson della manifestazione è Raffaella De Laurentiis, Presidente Filippo Puglisi Alibrandi.

