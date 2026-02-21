Corriere dello Sport.it
Insulti choc contro Mbappé, ex portiere scatena la bufera: "Parla di valori e vive con un travestito"

Le dichiarazioni di matrice transfobica dopo che il francese aveva condannato l'atteggiamento di Prestianni del Benfica
2 min
TagschilavertMbappé

Anche José Luis Chilavert è intervenuto riguardo il caso Prestianni-Vinicius. L'ex portiere paraguaiano, in realtà, nel corso di un'intervista a La Oral Deportiva, si è scagliato contro Mbappé. Non uno scontro tematico, dopo che il francese aveva apertamente difeso il proprio compagno di squadra, bensì di offese di matrice transfobica: "Mbappé parla di valori ma vive con un travestito".

Chilavert contro Mbappé e Vinicius

Queste dichiarazioni di Chilavert risalgono a un presunto gossip mai confermato dal numero 10 del Real Madrid di una relazione tra lo stesso e la modella transgender franco-algerina Ines Rau. Il paraguaiano, prima di queste dichiarazioni, ha difeso pubblicamente Gianluca Prestianni, scagliandosi contro Vinicius Jr, il quale è stato accusato di "recitare sempre la parte della vittima". Non è la prima volta che Chilavert critica pubblicamente Vinicius. Lo aveva già fatto nel 2024, quando dichiarò: "Pane e circo, ma il primo a insultare e attaccare i rivali è lui. Non faccia il fr...o, il calcio è da uomini”.

 

Tutte le news di Calcio

