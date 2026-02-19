Vinicius-Prestianni: il governo portoghese apre una procedura. Real: "Fornite alla UEFA tutte le prove"

Il Real comunica: "Fornite le prove alla UEFA"

Non accennano a placarsi le polemiche relative a quanto accaduto nel corso della sfida di Champions League tra il Benfica e il Real Madrid. Il Governo, assieme alla UEFA, intende fare chiarezza riguardo l'effettiva proncuncia da parte di Prestianni della parola mono ("scimmia" in spagnolo) nei confronti di Vinicius. Intanto, il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, attraverso un comunicato ufficiale ha comunicato di aver fornito alla UEFA tutte le prove disponibili: "Il nostro club ha collaborato attivamente all'inchiesta aperta dalla UEFA in seguito agli inaccettabili episodi di razzismo verificatisi durante quella partita. Il Real Madrid è grato per il sostegno unanime, il supporto e l'affetto che il nostro giocatore Vinicius Jr. ha ricevuto da tutti i settori del calcio mondiale. Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per sradicare il razzismo, la violenza e l'odio nello sport e nella società".