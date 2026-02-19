Thuram e il durissimo attacco a Mourinho per il caso Vinicius: "C'è del narcisismo bianco"

Nuovo capitolo del caso Vinicius-Prestianni . Dopo i presunti insulti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid , da parte del calciatore del Benfica, è sceso in campo anche Lilian Thuram , ex difensore di Parma e Juventus che non ha risparmiato un duro attacco a José Mourinho , tecnico dei lusitani, accusato di non aver preso una chiara posizione di condanna nei confronti dell’ atto che si è consumato nell’andata dei playoff di Champions League .

Caso Vinicius, Lilian Thuram attacca Mourinho: "C’è del narcisismo bainco"

Queste le parole di Lilian Thuram, papà dell’interista Marcus e dello juventino Khéphren, da sempre in prima linea nella battaglia contro il razzismo: "È patetico che Mourinho faccia credere che Vinicius sia responsabile del razzismo che subisce - ha sottolineato a L’Équipe -. Facendo così, diventa un piccolo uomo. La natura delle sue dichiarazioni spiega le ragioni per cui non si avanza. Mourinho è un grande allenatore con una carriera eccezionale, ha lavorato con molti giocatori neri e ciò non gli impedisce in primo luogo di dubitare della veridicità di un atto razzista, e in secondo luogo, di interrogarsi sulla responsabilità della vittima, Vinicius nel caso, per via del suo modo di festeggiare un gol. Ma come può dire una cosa del genere? Chi è Mourinho per permettersi di decidere ciò che Vinicius può fare o meno? Nel giudizio di Mourinho c'è un sentimento di superiorità e di narcisismo bianco".