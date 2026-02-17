Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica

Il Real Madrid torna sul 'luogo del delitto', ma stavolta esce dal Da Luz con un successo prezioso, seppur di misura, ai danni del Benfica. Come in occasione del match di gennaio deciso dal portiere Trubin, anche la sfida valida per l'andata dei play off di Champions League riserva emozioni a non finire, ma questa volta si chiude con il successo degli spagnoli, che passano per 1-0 grazie ad una prodezza di Vinicius al 50'. La squadra di Mourinho si batte con coraggio e Courtois nel primo tempo è decisivo, con almeno due interventi prodigiosi, quella di Arbeloa è meno ordinata, ma si affida al recuperato Mbappé tanto imprendibile, quanto sorprendentemente impreciso nelle conclusioni.

La svolta arriva nei primi minuti della ripresa, quando Vinicius, proprio sull'assist del francese, trova lo splendido gol del vantaggio, festeggiato con la danza sulla bandierina alla sua maniera. Un'esultanza che gli costa il cartellino giallo da parte dell'arbitro e l'aggressione da parte dei giocatori del Benfica: Prestianni lo insulta dandogli della scimmia e Vinicius impazzisce, rivolgendosi al signor Letexier, che attiva il protocollo antirazzista voluto dalla Uefa e sospende la gara per 10 minuti. Dalla ripresa del gioco alla fine sarà caccia a Vinicius, in campo e dagli spalti, mentre Mourinho sfogherà la sua frustrazione facendosi cacciare per il doppio giallo rimediato negli ultimi minuti.

Benfica-Real Madrid 0-1: cronaca, tabellino e statistiche