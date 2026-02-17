Benfica-Real Madrid sospesa per 10', caos in campo: cosa è successo dopo il gol di Vinicius

Caos al Da Luz di Lisbona durante il play off di Champions League tra Benfica e Real Madrid , con la partita sospesa per 10' dopo la rete del vantaggio spagnolo, messa a segno al 56' da Vinicius . L'esultanza del brasiliano scatena la bagarre, con il brasiliano che denuncia insulti razzisti da parte dei giocatori lusitani.

Benfica-Real Madrid, la partita

Prestianni urla "Mono" a Vinicius, Letexier sospende il match

Dalla gioia per il gol alla rabbia e alla decisione di abbandonare il campo, Vinicius non si fa scorrere addosso l'insulto di Prestianni e lo denuncia all'arbitro Letexier. "Mono", "Scimmia", l'insulto del giocatore del Benfica nei confronti del giocatore brasiliano, che perde il controllo. A calmarlo interviene anche Mourinho, mentre il match viene sospeso per alcuni minuti dal direttore di gara, che incrocia le braccia e applica il protocollo antirazzista predisposto dalla Uefa, prima di far riprendere regolarmente, ma con una brutta macchia.