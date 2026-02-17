Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Benfica-Real Madrid sospesa per 10', caos in campo: cosa è successo dopo il gol di Vinicius

Benfica-Real Madrid sospesa per 10', caos in campo: cosa è successo dopo il gol di Vinicius

Brutto episodio al Da Luz dopo la rete del vantaggio spagnolo realizzata dal brasiliano, la cui esultanza scatena la bagarre
1 min
TagsBenficaReal Madridvinicius

Caos al Da Luz di Lisbona durante il play off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, con la partita sospesa per 10' dopo la rete del vantaggio spagnolo, messa a segno al 56' da Vinicius. L'esultanza del brasiliano scatena la bagarre, con il brasiliano che denuncia insulti razzisti da parte dei giocatori lusitani.

Benfica-Real Madrid, la partita

Prestianni urla "Mono" a Vinicius, Letexier sospende il match

Dalla gioia per il gol alla rabbia e alla decisione di abbandonare il campo, Vinicius non si fa scorrere addosso l'insulto di Prestianni e lo denuncia all'arbitro Letexier. "Mono", "Scimmia", l'insulto del giocatore del Benfica nei confronti del giocatore brasiliano, che perde il controllo. A calmarlo interviene anche Mourinho, mentre il match viene sospeso per alcuni minuti dal direttore di gara, che incrocia le braccia e applica il protocollo antirazzista predisposto dalla Uefa, prima di far riprendere regolarmente, ma con una brutta macchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Benfica-Real Madrid

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS