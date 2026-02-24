Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Per Lindsey Vonn dopo il racconto shock sulla possibile amputazione arriva il messaggio di Ronaldo: le parole che emozionano tutti

Splendido messaggio del fuoriclasse portoghese a commento del video in lacrime postato dalla campionessa statunitense di sci, rimasta vittima di un grave infortunio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina
TagsVonnRonaldoOlimpiadi Milano-Cortina

"I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti dentro di te. Continua a combattere. Le leggende si rialzano sempre". Così Cristiano Ronaldo ha rincuorato Lindsey Vonn commentando il video postato su Instagram in cui la sciatrice americana ha parlato delle conseguenze del suo gravissimo infortunio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Un video in cui la Vonn non è riuscita a trattenere le lacrime svelando della possibilità, scongiurata, dell'amputazione della sua gamba.

Vonn ringrazia Ronaldo per il messaggio di incoraggiamento: "Detto da te significa moltissimo"

La risposta della Vonn, che ha fissato in alto il messaggio di CR7, è pregna di gratitudine per l'incoraggiamento ricevuto: "Detto da te significa moltissimo". A incoraggiare la campionessa americana tantissimi tifosi e altre celebrità come Nadal e Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato: “Arrendersi non è un'opzione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

