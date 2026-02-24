Per Lindsey Vonn dopo il racconto shock sulla possibile amputazione arriva il messaggio di Ronaldo: le parole che emozionano tutti

"I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti dentro di te. Continua a combattere. Le leggende si rialzano sempre". Così Cristiano Ronaldo ha rincuorato Lindsey Vonn commentando il video postato su Instagram in cui la sciatrice americana ha parlato delle conseguenze del suo gravissimo infortunio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Un video in cui la Vonn non è riuscita a trattenere le lacrime svelando della possibilità, scongiurata, dell'amputazione della sua gamba.