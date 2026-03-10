Malinovskyi più punibile che no: Genoa-Roma diventa un caso

Genoa-Roma diventa un caso. Quasi internazionale. Perché il tocco di mano di Malinovskyi, sul tiro di Koné, ha portato a diversi confronti, non solo all’interno del mondo arbitrale italiano, ma anche in ambito extra europeo. E che fosse un caso da approfondire, lo dimostra il fatto che Gianluca Rocchi lo ha inserito nei videoquiz proposti agli arbitri ieri (succede tutte le settimane). Il pallone calciato da Koné tocca prima la coscia sinistra, la pancia e quindi finisce sul braccio destro di Malinovskyi . L’arbitro Colombo non fischia, il VAR Mazzoleni (questa quasi una garanzia) si limita ad un silent-check, la Roma protesta, prima in campo, poi fuori. Oggi a Open VAR, il programma di DAZN, uno dei vice di Rocchi, Tommasi, spiegherà il punto di vista della Commissione.