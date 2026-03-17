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Neymar risponde ad Ancelotti sulla mancata convocazione con il Brasile: "Triste e deluso, ma..."

Il commento del calciatore del Santos, ancora una volta escluso dai convocati dal commissario tecnico italiano
TagsAncelottiNeymarBrasile

Carlo Ancelotti ha reso nota lunedì la lista dei 26 giocatori convocati del Brasile per la prossima sosta delle nazionali, l’ultima prima dei Mondiali. La Seleçao affronterà in amichevole Francia e Croazia e ancora una volta, tra i nomi non compare quello di Neymar, rimasto escluso dalla selezione.

Ancelotti sull'esclusione di Neymar: "Non è al 100%"

L’ex tecnico del Real Madrid ha spiegato così la decisione: "Non verrà perché non è al 100%, ma se sarà pronto per i Mondiali, potrebbe essere convocato". Durante un evento della Kings League Brazil, trasmesso in diretta, l’attaccante del Santos ha invece commentato pubblicamente la sua mancata convocazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

La risposta di Neymar

"Parlo perché non posso lasciare che questa cosa resti senza risposta. Ovviamente, sono deluso e triste per non essere stato convocato. Ma rimango concentrato, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Raggiungeremo il nostro obiettivo. Il sogno continua". Il giocatore avrà ora circa due mesi per convincere Ancelotti a includerlo nella lista definitiva per i Mondiali 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico.

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Brasile, i convocati per la sosta nazionali di marzo

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe);

Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG);

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);

Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid).

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Carlo Ancelotti ha reso nota lunedì la lista dei 26 giocatori convocati del Brasile per la prossima sosta delle nazionali, l’ultima prima dei Mondiali. La Seleçao affronterà in amichevole Francia e Croazia e ancora una volta, tra i nomi non compare quello di Neymar, rimasto escluso dalla selezione.

Ancelotti sull'esclusione di Neymar: "Non è al 100%"

L’ex tecnico del Real Madrid ha spiegato così la decisione: "Non verrà perché non è al 100%, ma se sarà pronto per i Mondiali, potrebbe essere convocato". Durante un evento della Kings League Brazil, trasmesso in diretta, l’attaccante del Santos ha invece commentato pubblicamente la sua mancata convocazione.

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