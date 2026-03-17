Neymar risponde ad Ancelotti sulla mancata convocazione con il Brasile: "Triste e deluso, ma..."

Carlo Ancelotti ha reso nota lunedì la lista dei 26 giocatori convocati del Brasile per la prossima sosta delle nazionali, l’ultima prima dei Mondiali. La Seleçao affronterà in amichevole Francia e Croazia e ancora una volta, tra i nomi non compare quello di Neymar , rimasto escluso dalla selezione.

Ancelotti sull'esclusione di Neymar: "Non è al 100%"

L’ex tecnico del Real Madrid ha spiegato così la decisione: "Non verrà perché non è al 100%, ma se sarà pronto per i Mondiali, potrebbe essere convocato". Durante un evento della Kings League Brazil, trasmesso in diretta, l’attaccante del Santos ha invece commentato pubblicamente la sua mancata convocazione.