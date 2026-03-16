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lunedì 16 marzo 2026
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Brasile, Ancelotti convoca due 'italiani': ci sono Bremer e Wesley, ma anche l'ex Roma Ibanez

La lista di giocatori che prenderanno parte alle amichevoli contro Francia e Croazia scelti dal ct italiano
3 min
TagsAncelottiBrasileWesley

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali e tra i nomi non compare quello di Neymar. L’attaccante del Santos resta quindi fuori dai piani della Seleção per i prossimi impegni.

Brasile, Ancelotti esclude ancora Neymar

Una questione, dunque, quella dell'ex Barcellona, che continua a tenere banco nazionale verdeora. Il Brasile affronterà due test importanti contro la Francia e la Crozia, partite che serviranno al ct per valutare la squadra in vista dei prossimi del Mondiale che si disputerà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Convocati due 'italiani' e l'ex Roma Ibanez

Nella lista dei convocati figurano invece due giocatori che militano in Serie A: Gleison Bremer della Juventus e il Wesley della Roma, entrambi chiamati da Ancelotti per queste amichevoli di preparazione per la Coppa del Mondo. Presente anche Ibanez, ex difensore giallorosso che oggi milita nell'Al-Ahli.

Brasile, i convocati per le amichevoli contro Francia e Croazia

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe);

Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG);

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);

Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid).

 

 

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