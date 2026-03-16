Brasile, Ancelotti convoca due 'italiani': ci sono Bremer e Wesley, ma anche l'ex Roma Ibanez
Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali e tra i nomi non compare quello di Neymar. L’attaccante del Santos resta quindi fuori dai piani della Seleção per i prossimi impegni.
Brasile, Ancelotti esclude ancora Neymar
Una questione, dunque, quella dell'ex Barcellona, che continua a tenere banco nazionale verdeora. Il Brasile affronterà due test importanti contro la Francia e la Crozia, partite che serviranno al ct per valutare la squadra in vista dei prossimi del Mondiale che si disputerà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Convocati due 'italiani' e l'ex Roma Ibanez
Nella lista dei convocati figurano invece due giocatori che militano in Serie A: Gleison Bremer della Juventus e il Wesley della Roma, entrambi chiamati da Ancelotti per queste amichevoli di preparazione per la Coppa del Mondo. Presente anche Ibanez, ex difensore giallorosso che oggi milita nell'Al-Ahli.
Brasile, i convocati per le amichevoli contro Francia e Croazia
Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe);
Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG);
Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray);
Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid).