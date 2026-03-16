Bufera espulsione Wesley, Diao pubblica la foto su Instagram e i romanisti impazziscono: "Simulatore..."

Il contatto tra Wesley e Diao continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. La decisione dell’arbitro Massa ha scatenato polemiche, soprattutto tra i tifosi giallorossi, mentre il Como ha sfruttato l’episodio per trovare l’energia necessaria a ribaltare il risultato e conquistare tre punti molto importanti. E il giorno dopo la rabbia della Roma non è sopita. Anzi, è anche alimentata dal post di Diao, che su Instagram pubblica delle foto con un fare provocatorio. O, se non provocatorio, quantomeno ingenuo.

Diao e il post sui social dopo la Roma

A rendere la vicenda ancora più accesa è stato il comportamento social del giocatore del Como il giorno dopo partita. Sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcune immagini del match, compresa quella del tanto discusso contatto, accompagnandole con la frase: “Noi facciamo così”. Un messaggio che molti hanno interpretato come una risposta provocatoria alle proteste arrivate dal mondo romanista. Non a caso, sotto al post sono arrivati numerosi commenti critici da parte dei tifosi della Roma, con frasi come “Vergogna” e “Come Bastoni”, "Simulatore", riferimenti polemici al comportamento del giocatore. Ai più attenti, che sono arrivati in fondo al “carosello” di foto, non è sfuggita la foto in cui lo stesso Diao sembra schernire Mancini, che invece sta protestando. Insomma, la scia di polemiche post Como-Roma va avanti.