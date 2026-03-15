Furia social contro Massa per l'espulsione a Wesley, tifosi della Roma increduli: "Diao come Bastoni, ora che dite?"

Finale infuocato e pieno di polemiche nella sfida tra Como e Roma , segnata dall’espulsione di Wesley che ha lasciato i giallorossi in inferiorità numerica nel momento più delicato del match. Con il risultato fermo sull’1-1, il brasiliano ha rimediato il secondo cartellino giallo dall’arbitro Massa per un presunto fallo su Diao, lanciato verso l’area. La decisione ha provocato proteste immediate da parte dei giocatori della Roma e ha acceso un acceso dibattito tra tifosi sui social.

Il contatto con Diao e i dubbi sul secondo giallo: tifosi inferociti

L’episodio incriminato nasce da un contatto tra Wesley e Diao durante una ripartenza del Como. Dalle immagini sembra che il difensore giallorosso tenti di evitare il contatto, senza incrociare le gambe con l’avversario. Nonostante ciò, Massa ha deciso di sventolare il secondo giallo, trasformato automaticamente in espulsione. La decisione ha pesato immediatamente sulla partita: rimasta in dieci uomini, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha poi subito il gol del 2-1, che ha indirizzato definitivamente la gara. L’episodio ha immediatamente acceso i social, con moltissimi tifosi della Roma (e non solo) che hanno contestato la decisione arbitrale e accusato Diao di aver accentuato la caduta. “Altra espulsione causata da un tuffo. Senza revisione Var si continua a favorire i simulatori”. E poi: “Non l’ha nemmeno toccato Wesley, siete ridicoli”. Qualcuno tira fuori anche vecchi episodi da moviola: “Quindi la manata di Sulemana su Dumfries non è fallo e questo è secondo giallo?”. "Rosso inventato a Wesley con Diaoche accentua la caduta. Ora mi aspetto fischi in tutti gli stadi al giocatore del Como e reprimende in tutte le trasmissioni con le scuse”. Una valanga di commenti: “Il fallo di Wesley non è mai fallo. Non può decidere chi non ha mai giocato a pallone. Gli arbitri hanno il peccato originario”. “Sull'azione che ha portato il rosso a Wesley c'erano tre cartellini gialli e l'unico che ha dato non c'era”. “L’espulsione di Wesley ti fa capire il campionato italiano che tipo di campionato è”. E infine: “Diao-Wesley poco sotto Bastoni Kalulu”.