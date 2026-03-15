Como-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Gasperini LIVE

17:10

Cesena, panchina a Ashley Cole: l'ex Roma prenderà il posto dell'esonerato Mignani

CESENA - Non è bastato il 2-2 casalingo contro il Frosinone a Michele Mignani per salvare la panchina e arriva così una svolta inattesa in casa Cesena dopo l'esonero del 53enne tecnico ligure. Il club romagnolo sarebbe infatti pronto ad affidare la guida tecnica ad Ashley Cole. L'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma, fino a questo momento vice allenatore dell'Under 21 inglese al fianco di Lee Carsley, si appresterebbe quindi a iniziare la sua prima esperienza da primo allenatore proprio in Italia. L'ufficialità dell'esonero di Mignani è stata comunicata dal direttore generale Corrado Di Taranto durante la conferenza post match all'Orogel Stadium Dino Manuzzi...

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17:02

Como, le scelte di Fabregas

COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Valle; Caqueret, Baturina; Paz

A disp. Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Carlos, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata, Diao

All. Fabregas

16:57

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen

A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Zaragoza, Venturino, Robinio Vaz

All. Gasperini

16:50

Dovbyk e la stagione finita, l'attaccante della Roma si infuria e risponde sui social: "Lasciateli scrivere..."

ROMA - Fermo da oltre due mesi per una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Artem Dovbyk torna a farsi sentire sui social per fare una precisazione. L'attaccante della Roma non ha gradito le indiscrezioni di ieri, che parlavano di stagione finita per lui a causa del persistere del suo infortunio. Con un post sui social, Dovbyk ha dato la sua smentita: "Continuiamo a lavorare e lasciateli scrivere", il commento sprezzante dell'ucraino...

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16:40

Como-Roma, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Welsey; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.

16:30

Como-Roma: dove vedere la partita in tv

Como-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.