Como-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Gasperini LIVE
Il pomeriggio della Serie A lascia spazio a Como-Roma, per l'ultimo anticipo della domenica per la 29ª giornata di campionato. Alle 18 la squadra di Fabregas ospita i ragazzi di Gasperini allo stadio Sinigaglia in uno scontro diretto con vista quarto posto in classifica e Champions League, visto che entrambi i club sono quinti a quota 51 punti, a -2 dalla Juve. I lombardi arrivano dal successo contro il Cagliari, mentre i giallorossi hanno pareggiato contro il Bologna giovedì in Europa League, nella sifda d'andata degli ottavi di finale, e hanno perso la scorsa domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi. Segui il match con le parole dei protagonisti e tutto il pre e il post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
17:10
Cesena, panchina a Ashley Cole: l'ex Roma prenderà il posto dell'esonerato Mignani
CESENA - Non è bastato il 2-2 casalingo contro il Frosinone a Michele Mignani per salvare la panchina e arriva così una svolta inattesa in casa Cesena dopo l'esonero del 53enne tecnico ligure. Il club romagnolo sarebbe infatti pronto ad affidare la guida tecnica ad Ashley Cole. L'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma, fino a questo momento vice allenatore dell'Under 21 inglese al fianco di Lee Carsley, si appresterebbe quindi a iniziare la sua prima esperienza da primo allenatore proprio in Italia. L'ufficialità dell'esonero di Mignani è stata comunicata dal direttore generale Corrado Di Taranto durante la conferenza post match all'Orogel Stadium Dino Manuzzi...
17:02
Como, le scelte di Fabregas
COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Valle; Caqueret, Baturina; Paz
A disp. Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Carlos, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata, Diao
All. Fabregas
16:57
Roma, la formazione ufficiale
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen
A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Zaragoza, Venturino, Robinio Vaz
All. Gasperini
16:50
Dovbyk e la stagione finita, l'attaccante della Roma si infuria e risponde sui social: "Lasciateli scrivere..."
ROMA - Fermo da oltre due mesi per una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Artem Dovbyk torna a farsi sentire sui social per fare una precisazione. L'attaccante della Roma non ha gradito le indiscrezioni di ieri, che parlavano di stagione finita per lui a causa del persistere del suo infortunio. Con un post sui social, Dovbyk ha dato la sua smentita: "Continuiamo a lavorare e lasciateli scrivere", il commento sprezzante dell'ucraino...
16:40
Como-Roma, le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Welsey; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.
16:30
Como-Roma: dove vedere la partita in tv
Como-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.