Fabregas al veleno contro Gasperini: "Quello che ha fatto non è sportivo"
"L'ho trovata una cosa antisportiva". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato la scelta di Gasperini di non salutarlo dopo il 2-1 a fine partita. Una scelta che lo spagnolo ha trovato ben poco rispettosa: "Io sia quando sono arrabbiato che quando vengo espulso o anche quando penso che l'arbitromi abbia fatto un torto, alla fine della partita vado a stringere la mano all'avversario. È una questione di rispetto e di sportività e sono rimasto dispiaciuto da quello che è accaduto. Ripeto, anche quando perdi la partita si va a dare la mano all'avversario. Quando vedo un mio collega andare via senza salutare mi intristisco, però è andata così amen. Cosa è successo? Io sono andato a salutarlo come sempre e l'ho visto andare via. Io vengo da un altro paese e mi devo abituare a queste cose: quando si gioca va bene tutto e si combatte ma poi quando finisce la partita per me finisce tutto e ci si stringe sempre la mano. Recentemente anche io ho fatto cose delle quali sono sono orgoglioso però penso che noi dobbiamo dare l'esempio, ricordiamoci sempre che ci guardano i ragazzi. La società è già in un momento brutto e noi abbiamo il dovere di dare il giusto esempio".
Fabregas lucido nella corsa Champions: "Siamo quarti ma non ci siamo ancora qualificati"
L'allenatore è passato poi ad analizzare la sfida: "Di certo la qualità e la varietà che ho a disposizione in questa squadra sono fondamentali. Una partita può cambiare in cinque minuti, come è accaduto oggi dopo il rigore della Roma ma quello del primo tempo non era un risultato meritato, non rispecchiava l'andamento della partita. Nella ripresa abbiamo alzato il livello, abbiamo reagito benissimo e siamo riusciti a capovolgere tutto. Spareggio di Champions? No perché non lo siamo ancora. Contro le squadre di Gasperini sono sempre delle belle battaglie. Troppa tattica in Italia? Io da quando sono qui sono cresciuto tantissimo come allenatore".