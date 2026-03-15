Fabregas al veleno contro Gasperini: "Quello che ha fatto non è sportivo"

"L'ho trovata una cosa antisportiva". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato la scelta di Gasperini di non salutarlo dopo il 2-1 a fine partita. Una scelta che lo spagnolo ha trovato ben poco rispettosa: "Io sia quando sono arrabbiato che quando vengo espulso o anche quando penso che l'arbitromi abbia fatto un torto, alla fine della partita vado a stringere la mano all'avversario. È una questione di rispetto e di sportività e sono rimasto dispiaciuto da quello che è accaduto. Ripeto, anche quando perdi la partita si va a dare la mano all'avversario. Quando vedo un mio collega andare via senza salutare mi intristisco, però è andata così amen. Cosa è successo? Io sono andato a salutarlo come sempre e l'ho visto andare via. Io vengo da un altro paese e mi devo abituare a queste cose: quando si gioca va bene tutto e si combatte ma poi quando finisce la partita per me finisce tutto e ci si stringe sempre la mano. Recentemente anche io ho fatto cose delle quali sono sono orgoglioso però penso che noi dobbiamo dare l'esempio, ricordiamoci sempre che ci guardano i ragazzi. La società è già in un momento brutto e noi abbiamo il dovere di dare il giusto esempio".