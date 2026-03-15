Infortunio Celik in Como-Roma, Gasperini: "Problema al polpaccio"

Roma, infortunio per Celik. Gasperini: "Problema al polpaccio"

Nel dopo gara di Como-Roma, Gian Piero Gasperini ha chiarito ai microfoni di Dazn cosa è successo a Celik a ridosso del 70': "L'infortunio di Celik? Problema al polpaccio, speriamo fosse solo un principio di crampi, perché per noi è un giocatore che può fare più ruoli. Probabilmente lo avrei spostato in difesa, speriamo che possa recuperare per giovedì. Non sappiamo ancora", ha sottolineato il Gasp, già costretto a fare i conti con l'emergenza offensiva figlia delle assenze di Dybala, Soulé, Ferguson e Dovbyk.

I numeri di Celik in questa stagione

Tra i calciatori più utilizzati da Gasperini in questa stagione, Celik ha collezionato 2.083 minuti in Serie A, arricchiti da un gol e due assist in 26 apparizioni. In Europa League, invece, il turco ha messo a referto nove presenze, due assist e 707 minuti. Una sola presenza, invece, in Coppa Italia, dove i giallorossi sono stati eliminati dal Torino agli ottavi. Autentico jolly del Gasp, Celik ha interpretato con facilità sia il ruolo di quarto di centrocampo, nel 3-4-2-1 della Roma, sia quello di braccetto destro nella retroguardia a tre, spesso falcidiata da squalifiche e infortuni.

I prossimi impegni della Roma

Roma che non vince dallo scorso 22 febbraio, quando arrivò il successo interno con la Cremonese di Davide Nicola. Poi, due pareggi e due sconfitte tra campionato ed Europa League: dal pirotecnico 3-3 con la Juventus di Spalletti al ko di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, fino ad arrivare all'1-1 in campo internazionale con il Bologna di Vincenzo Italiano e al 2-1 incassato oggi al "Sinigaglia" con il Como di Fabregas. Un trend non certo positivo, ma fortemente condizionato dagli infortuni che stanno caratterizzando il momento giallorosso. Giovedì una delle gare più importanti della stagione: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro Bernardeschi e compagni. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21. Poi, domenica 22 marzo, la sfida interna con il Lecce prima della sosta dedicata alle nazionali.