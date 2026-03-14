Cesena, panchina a Ashley Cole: l'ex Roma prenderà il posto dell'esonerato Mignani

CESENA - Non è bastato il 2-2 casalingo contro il Frosinone a Michele Mignani per salvare la panchina e arriva così una svolta inattesa in casa Cesen a dopo l'esonero del 53enne tecnico ligure.

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Cesena, ufficiale l'esonero di Mignani

Il club romagnolo sarebbe infatti pronto ad affidare la guida tecnica ad Ashley Cole. L'ex terzino di Arsenal, Chelsea e Roma, fino a questo momento vice allenatore dell'Under 21 inglese al fianco di Lee Carsley, si appresterebbe quindi a iniziare la sua prima esperienza da primo allenatore proprio in Italia. L'ufficialità dell'esonero di Mignani è stata comunicata dal direttore generale Corrado Di Taranto durante la conferenza post match all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Nemmeno la buona prestazione offerta contro il Frosinone, che per quanto espresso in campo avrebbe potuto fruttare anche qualcosa in più del pareggio, è riuscita a cambiare l'orientamento del Cesena. Sempre Di Taranto ha inoltre precisato che il nome del nuovo allenatore verrà ufficializzato nelle prossime ore, così da permettere al successore di essere già in panchina per la trasferta di Mantova, in programma martedì (17 marzo).

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In arrivo Ashley Cole: sarà in panchina già a Mantova

Tempistiche così rapide fanno pensare che la decisione di interrompere il rapporto con Mignani fosse già maturata nei giorni precedenti, probabilmente dopo la precedente sfida di Modena (finita 0-0), considerata un passaggio decisivo per il futuro dell'allenatore. È stata inoltre annunciata per giovedì (19 marzo) una conferenza stampa della proprietà americana del club, che illustrerà le motivazioni alla base della scelta. A pesare sul bilancio dell'ormai ex tecnico stata soprattutto una serie di risultati deludenti: appena tre punti nelle ultime sette gare e otto sconfitte nelle precedenti tredici, numeri che hanno inciso in modo determinante nonostante prestazioni spesso giudicate positive. Ma adesso il Cesena è pronto a ripartire da Ashley Cole, che dovrebbe dunque essere in panchina per guidare il Cesena già a Mantova.

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