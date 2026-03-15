Perché Malen ha calciato il rigore in Como-Roma, il retroscena su Pellegrini e quella indicazione dalla panchina

Como-Roma è uno scontro diretto per la Champions League e ogni dettaglio può fare la differenza. I giallorossi sono andati al riposo in vantaggio grazie a un gol di Malen al 7' su rigore. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio riguardo alla trasformazione del penalty concesso dall'arbitro Massa per fallo di Diego Carlos su El Shaarawy . Sul dischetto si era infatti presentato Pellegrini , abitualmente incaricato della battuta. Poi qualcosa è cambiato.

"Malen", l'indicazione perentoria su chi avrebbe dovuto battere il rigore in Como-Roma

Mentre Pellegrini aveva il pallone tra le mani ed era pronto a posizionarlo sul dischetto a lui si è avvicinato da Cristante. Il capitano gli ha detto una sola parola, inequivocabile dal labiale: "Malen". Una parola ripetuta dallo stesso Pellegrini con lo sguardo rivolto dalla panchina. Un’indicazione perentoria, probabilmente arrivata dalla panchina, che ha portato Pellegrini a consegnare immediatamente il pallone all'attaccante olandese. Che non ha sbagliato spiazzando Butez e realizzando il suo settimo gol in dieci partite di Serie A.