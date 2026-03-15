Perché Malen ha calciato il rigore in Como-Roma, il retroscena su Pellegrini e quella indicazione dalla panchina
Como-Roma è uno scontro diretto per la Champions League e ogni dettaglio può fare la differenza. I giallorossi sono andati al riposo in vantaggio grazie a un gol di Malen al 7' su rigore. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio riguardo alla trasformazione del penalty concesso dall'arbitro Massa per fallo di Diego Carlos su El Shaarawy. Sul dischetto si era infatti presentato Pellegrini, abitualmente incaricato della battuta. Poi qualcosa è cambiato.
"Malen", l'indicazione perentoria su chi avrebbe dovuto battere il rigore in Como-Roma
Mentre Pellegrini aveva il pallone tra le mani ed era pronto a posizionarlo sul dischetto a lui si è avvicinato da Cristante. Il capitano gli ha detto una sola parola, inequivocabile dal labiale: "Malen". Una parola ripetuta dallo stesso Pellegrini con lo sguardo rivolto dalla panchina. Un’indicazione perentoria, probabilmente arrivata dalla panchina, che ha portato Pellegrini a consegnare immediatamente il pallone all'attaccante olandese. Che non ha sbagliato spiazzando Butez e realizzando il suo settimo gol in dieci partite di Serie A.