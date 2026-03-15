Gattuso in tribuna per Como-Roma: gli osservati speciali in vista del playoff Mondiale
Tra gli spettatori presenti allo stadio Sinigaglia per assistere dal vivo a Como-Roma, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, c'è anche Gennaro Gattuso. Il ct dell'Italia, ormai prossima a disputare i playoff per provare a qualificarsi al Mondiale 2026, è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn in tribuna. Tra poco per Gattuso sarà il momento delle scelte e continuare a vedere il maggior numero di partite possibile, per valutare le condizioni e lo stato di forma dei giocatori da convocare, è un lavoro che si fa sempre più pressante. Occhi puntati, ovviamente, su Cristante, Mancini, Ghilardi, Pellegrini, El Shaarawy e Pisilli.
Playoff Mondiale 2026: quando gioca l'Italia di Gattuso
Il prossimo 26 marzo, con calcio d'inizio alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo l'Italia di Gattuso contenderà all'Irlanda del Nord un posto in finale. Semifinale in casa, eventuale finale in trasferta: nel caso in cui gli azzurri staccassero il pass, affronterebbero nell'ultimo atto per accedere alla fase a giorni del Mondiale 2026 una tra Galles e Bosnia-Erzegovina: appuntamento il prossimo 31 marzo per scoprire chi sarà a volare alla volta di Stati Uniti, Messico e Canada.