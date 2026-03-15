Gasperini diretta dopo Como-Roma: interviste tv e conferenza stampa LIVE 

20:55

Espulsione Wesley, Gasperini esplode in panchina dopo il fischio di Massa

Contatto tra il brasiliano e Diao (senza incrocio di gambe) con il giallorosso che fa di tutto per evitare il contatto: non basta per l'arbitro Massa, che decide di sventolare il secondo cartellino del match con conseguente espulsione. E il Var, come in occasione del "famoso" contatto Bastoni-Kalulu in Inter-Juve, non può intervenire. Furioso in panchina Gian Piero Gasperini.

20:45

Fabregas e la mancata stretta di mano con Gasperini: "Dobbiamo dare l'esempio"

Ai microfoni di Dazn, Cesc Fabregas ha raccontato cosa è successo subito dopo il triplice fischio, quando è mancata la classica stretta di mano con Gian Piero Gasperini, uscito piuttosto nervoso per la direzione arbitrale: "È vero che vengo da un altro calcio e mi devo adattare io, però ho imparato che nei 90-95 minuti tutto è concesso, poi prima e dopo c'è rispetto e dobbiamo dare l'esempio, stringendo la mano. Lo dico io che anche recentemente ho fatto cose di cui non vado orgoglioso, però penso che ci guardano in tanti e dobbiamo provare a dare l'esempio, anche se c'è una sconfitta o una decisione arbitrale che ti fa arrabbiare. Tutto qui".

20:37

Gasperini: "L'infortunio di Celik? Problema al polpaccio"

Gasperini in vista dell'impegno di giovedì: "Questi sono ragazzi straordinari, alcuni giovanissimi e altri attaccatissimi alla maglia. Noi dobbiamo cercare di star bene e recuperare giocatori che stanno uscendo dagli acciacchi, anche se poi è un periodo in cui abbiamo anche la squalifica o altro. Se riusciamo ad avere il nostro blocco solito, che ci può permettere di tornare a fare risultati. Giovedì abbiamo una partita troppo importante per poterci piangere addosso. L'infortunio di Celik? Problema al polpaccio, speriamo fosse solo un principio di crampi, perché per noi è un giocatore che può fare più ruoli. Probabilmente lo avrei spostato in difesa, speriamo che possa recuperare per giovedì. Non sappiamo ancora".

20:35

Gasperini: "Dipendenza da Malen? Dipendiamo anche bene..."

Su una presunta mancanza di pericolosità in avanti, Gasperini ha precisato: "Dipendenza da Malen? Dipendiamo anche bene... Se lui ha sempre queste situazioni così, abbastanza limpide, anzi nette ogni partita, vuol dire che la squadra lavora bene per costruire. La squadra ha fatto bene la sua partita, il primo tempo dovevamo solo stare attenti a questi lanci del portiere, ma scalavamo bene. Il secondo tempo stavamo facendo anche meglio, poi il Como ha inserito giocatori importanti, che hanno costretto all'ammonizione prima e poi l'inferiorità numerica. Prima non c'è mai stata difficoltà".

20:33

Gasperini a Dazn: "Inutile commentare questo momento del calcio"

Gasperini è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Ho già visto tutto, ho già commentato in altri momenti, inutile commentare questo momento del calcio, soprattutto sulle simulazioni. Questo è un episodio pesante, come è stato quello del pareggio, perché sapevamo che loro fanno bene questi tagli e sui lanci del portiere lunghissimi, che invece avevamo difeso bene. Forse un po' di fatica, prima dell'episodio di Malen che poteva riportarci in vantaggio. Un po' ci mettiamo del nostro, un po' ci sono questi episodi eclatanti".

20:30

Gasperini: "Siamo dentro tutti i nostri obiettivi"

"Stavo per fare il cambio Vaz-Venturino al momento del gol preso. Purtroppo a Roma ho dovuto adattarmi molto di più, non sempre ho potuto fare questo in altri anni. Ci son state difficoltà a reperire giocatori per fare questo, ma abbiam costruito una stagione comunque importante. Siamo dentro tutti i nostri obiettivi, dobbiamo pensare a giovedì. Situazione che ha potuto fare il Como nel secondo tempo dobbiamo gestirle diversamente. Ma questi ragazzi sono straordinari, ma il campionato è ancora lungo e giovedì faremo di tutto per passare il turno", ha concluso Gasperini a Sky.

20:28

Gasperini sul momento: "Non ci sta girando bene, ma dobbiamo reggere"

Gasperini ha poi aggiunto: "Questi ragazzi stanno dando sempre il massimo, anche in una situazione di difficoltà, Hermoso altrettanto. Anche altri giocatori. Sappiamo di essere in un momento decisivo, ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Non ci sta girando bene: a Genova c'era un rigore clamoroso per noi e poi abbiamo perso la partita, oggi è successo qualcosa uguale. Dobbiamo reggere, giovedì sappiamo di avere un'altra partita molto importante. Poi domenica un'altra partita e la sosta. Campionato ancora lungo, ci sono nove partite e quello che non siamo riusciti a raccogliere in queste ultime due giornate magari lo riusciamo a raccogliere tra aprile e maggio".

20:24

Gasperini a Sky: "L'espulsione di Wesley? Non c'è niente"

Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Como-Roma: "Sono situazioni importanti: nelle prime due, tra gol subito e gol sbagliato, abbiamo fatto un po' fatica. In difesa un po' di acciacchi e un po' subiamo, soprattutto quando gli avversari mettono dentro gente fresca. Sul gol di Douvikas potevamo far meglio. Poi, la situazione di Malen davvero un peccato, perché ci saremmo potuti riportare in vantaggio. Sulla situazione di Wesley preferisco sorvolare, fatela pure vedere, ma anche quella di Malen. Wesley? Non c'è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Cambia la partita? Beh, certamente. Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, che sono anche un po' cercate, forse un po' troppo. Non entro nel merito, ho parlato in altri momenti".

20:20

I prossimi impegni della Roma di Gasperini

Momento decisivo per la stagione della Roma di Gasperini: archiviato il ko odierno, i giallorossi saranno chiamati a concentrarsi sul ritorno degli ottavi di finale di Europa League con il Bologna di Italiano, in programma giovedì alle ore 21 all'Olimpico. Poi, sarà tempo di affrontare il Lecce all'alba della sosta dedicata alle nazionali. Alla ripresa, nella domenica di Pasqua, la Roma è attesa dal big match con l'Inter di Chivu. IL CALENDARIO COMPLETO

20:12

La Roma perde il quarto posto: la classifica aggiornata

Roma che scivola al sesto posto in classifica dopo la sconfitta di Como, sempre con 51 punti all'attivo. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

20:05

Malen, perché ha calciato lui il rigore: l'indicazione dalla panchina

L'attaccante olandese non ha sbagliato dal dischetto ma il pallone era tra le mani di Lorenzo Pellegrini prima di una precisa indicazione arrivata dalla panchina di Gasperini: ecco cosa è successo negli istanti che hanno preceduto la trasformazione.

19:59

Roma, pesa l'espulsione di Wesley

La rimonta del Como condanna la Roma, ridotta in dieci uomini dall'espulsione di Wesley per somma di ammonizioni. 31 minuti, recupero compreso, in inferiorità numerica per la squadra di Gasperini, costretta a soffrire nell'ultimo terzo di gara. L'esterno brasiliano, dal canto suo, salterà il prossimo impegno casalingo con il Lecce.

19:52

Gasperini, a breve l'analisi dopo Como-Roma

Roma ko al "Sinigaglia" di Como: i giallorossi perdono così il quarto posto e la zona Champions. A breve l'analisi di Gian Piero Gasperini nel post partita, tra interviste e conferenza stampa.

Stadio Sinigaglia - Como