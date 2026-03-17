Trapattoni compie 87 anni: dai proverbi al mitico Strunz, fino ai trionfi in panchina. Il compleanno di un mito del calcio
Il calcio celebra oggi una delle sue figure più iconiche: Giovanni Trapattoni compie 87 anni, portando con sé un’eredità fatta di vittorie, longevità e successi in ogni angolo d’Europa.
Trapattoni spegne 87 candeline: la sua carriera
Da calciatore, il Trap ha legato gran parte della sua storia al Milan, con cui ha conquistato trofei prestigiosi e vissuto gli anni più importanti della sua esperienza agonistica. In rossonero ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia del Varese e ha collezionato 17 presenze, con un gol, con la Nazionale italiana.
Da calciatore ad allenatore di successo
È però da allenatore che Trapattoni ha costruito la sua leggenda, diventando uno dei tecnici più vincenti e rispettati di sempre. In Italia ha guidato club di primo piano come Juventus, Inter, Milan, Cagliari e Fiorentina, mentre all’estero ha portato la sua esperienza su panchine prestigiose come quelle del Bayern Monaco, del Benfica, dello Stoccarda e del Salisburgo. Ha inoltre guidato due nazionali, quella italiana e quella irlandese.
Il palmarès di Trapattoni
Il suo palmarès da allenatore è impressionante: sette Scudetti (sei con la Juventus e uno con l’Inter), un campionato tedesco con il Bayern Monaco, uno portoghese con il Benfica e uno austriaco con il Salisburgo. A questi si aggiungono una Supercoppa italiana con l’Inter, due Coppe Italia con la Juventus, una Coppa di Germania e una Coppa di Lega tedesca con il Bayern Monaco. Sul fronte internazionale, Trapattoni ha scritto pagine indelebili della storia del calcio europeo, vincendo una Coppa dei Campioni, tre Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea, tutte alla guida della Juventus.
La filosofia e i proverbi del Trap
Oltre ai trofei, Giovanni Trapattoni ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura calcistica italiana grazie ai suoi celebri proverbi e aforismi. Il più famoso di tutti, "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco" tradotto in inglese agli irlandesi durante una conferenza. La sua schiettezza, unita a una gestualità inconfondibile (come l'iconico fischio con le dita in bocca), lo ha reso una figura amata trasversalmente da tutte le tifoserie, ben oltre i colori delle maglie che ha allenato.
Lo show di Monaco: "Strunz"
La capacità comunicativa di Trapattoni ha valicato i confini nazionali, entrando nel mito anche in Germania. Impossibile non citare la conferenza stampa del 10 marzo 1998 ai tempi del Bayern Monaco, un momento che ha fatto la storia della televisione sportiva mondiale. Con un tedesco maccheronico ma incredibilmente efficace, il Trap si scagliò contro i suoi giocatori, in particolare verso Thomas Strunz, accusandoli di scarso impegno: "Struuunz! - gridò ai giornalisti - Strunz è qui da due anni, ha giocato dieci partite ed è sempre infortunato!". Quel momento, nato da una rabbia genuina, trasformò Trapattoni in un'icona assoluta di passione e onestà intellettuale. Anche all'estero, il segreto del suo successo non è stato solo tattico, ma risiedeva nella sua capacità di parlare al cuore (e talvolta alla pancia) di giocatori e tifosi, senza filtri o ipocrisie.
Il calcio celebra oggi una delle sue figure più iconiche: Giovanni Trapattoni compie 87 anni, portando con sé un’eredità fatta di vittorie, longevità e successi in ogni angolo d’Europa.
Trapattoni spegne 87 candeline: la sua carriera
Da calciatore, il Trap ha legato gran parte della sua storia al Milan, con cui ha conquistato trofei prestigiosi e vissuto gli anni più importanti della sua esperienza agonistica. In rossonero ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia del Varese e ha collezionato 17 presenze, con un gol, con la Nazionale italiana.