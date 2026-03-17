Trapattoni compie 87 anni: dai proverbi al mitico Strunz, fino ai trionfi in panchina. Il compleanno di un mito del calcio

Da calciatore ad allenatore di successo

È però da allenatore che Trapattoni ha costruito la sua leggenda, diventando uno dei tecnici più vincenti e rispettati di sempre. In Italia ha guidato club di primo piano come Juventus, Inter, Milan, Cagliari e Fiorentina, mentre all’estero ha portato la sua esperienza su panchine prestigiose come quelle del Bayern Monaco, del Benfica, dello Stoccarda e del Salisburgo. Ha inoltre guidato due nazionali, quella italiana e quella irlandese.