Morte Silvino, il commovente messaggio social di Mourinho: "Continuerò ad ascoltarti"

La morte di Silvino Louro, scomparso ieri (giovedì 19 marzo) all'età di 67 anni dopo una lunga malattia, ha scosso il mondo del calcio. In particolare José Mourinho, suo grande amico di infanzia, con il quale Louro ha lavorato come suo assistente e preparatore dei portieri al Porto, al Chelsea, all’Inter del Triplete, al Real Madrid, di nuovo al Chelsea e al Manchester United. Lo stesso 'Special One' ha voluto rendere omaggio al classe 1959, sua spalla destra e compagno di tante avventure e momenti unici dentro e fuori dal campo.