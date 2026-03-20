Morte Silvino, il commovente messaggio social di Mourinho: "Continuerò ad ascoltarti"
La morte di Silvino Louro, scomparso ieri (giovedì 19 marzo) all'età di 67 anni dopo una lunga malattia, ha scosso il mondo del calcio. In particolare José Mourinho, suo grande amico di infanzia, con il quale Louro ha lavorato come suo assistente e preparatore dei portieri al Porto, al Chelsea, all’Inter del Triplete, al Real Madrid, di nuovo al Chelsea e al Manchester United. Lo stesso 'Special One' ha voluto rendere omaggio al classe 1959, sua spalla destra e compagno di tante avventure e momenti unici dentro e fuori dal campo.
Morte Silvino, il commovente messaggio social di Mourinho
Con un emozionante post sul proprio profilo Instagram, l'allenatore del Benfica ha salutato il suo compagno e collega: "Adesso piango, ma riuscirò a ridere, ridere tanto, parlare di te, ricordare ogni momento. Nella famiglia Mourinho - sottolinea ancora lo 'Special One' - sei amato e continuerai a vivere. Continuerò ad ascoltarti prima di ogni partita e mi dirai 'fratello va tutto bene'. Riposa in pace, manitas". A corredo dello straziante messaggio, una serie di foto dei due ai tempi del Chelsea, del Manchester United e dell'Inter. Per ricordare l'esperienza a Milano, lo stesso Mou ha condiviso l'immagine dell'incontenibile esultanza con Silvino al termine di Inter-Siena, datata 9 gennaio 2010, la stagione del 'Triplete' nerazzurro (2009/10, ndr), che vide i nerazzurri prevalere 4-3 in rimonta sui bianconeri toscani, sotto il diluvio di San Siro, grazie al decisivo guizzo di Walter Samuel al 93'. Tanti i commenti al post dello Special One, tra i quali spiccano quelli dell'ex portiere nerazzurro Julio Cesar - "Difficile da credere" - ai cuori spezzati di John Terry e Nemanja Matic.