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Anche la Turchia di Montella si gioca il Mondiale: "Se perdi ti dimetterai?". Lui reagisce così© EPA

Anche la Turchia di Montella si gioca il Mondiale: "Se perdi ti dimetterai?". Lui reagisce così

In conferenza, prima della sfida alla Romania, al tecnico italiano viene fatta una domanda che lui definisce "sorprendente": cosa è successo
Chiara Zucchelli
2 min

INVIATA A BERGAMO - Tutto il mondo è Paese. Anche se a Gennaro Gattuso, a Bergamo, domande così sono state risparmiate. A Vincenzo Montella invece i giornalisti romeni hanno chiesto: "In caso di sconfitta ti dimetterai?". Montella è rimasto a dir poco spiazzato: "Onestamente, non mi aspettavo una domanda del genere. Nel calcio può succedere di tutto in qualsiasi partita. Sono incredibilmente felice qui e orgoglioso di essere qui. So che potrei dare una motivazione migliore dopo una sconfitta, ma onestamente, non abbiamo in mente un'ipotesi del genere".

Turchia - Romania, cosa ha detto Montella

Le parole di Montella, ovviamente, sono diventate virali in Turchia. La pressione d'altronde è alta, anche perché il playoff non pare proibitivo: "Questa è una partita molto importante per il Paese. Sono passati molti anni e vogliamo porre fine a questo digiuno. Dobbiamo reagire a qualsiasi evento che possa verificarsi in qualsiasi momento. Essendo una partita secca, sarà come una finale. Dobbiamo dimostrare l'unità che abbiamo mostrato finora. Vogliamo lottare fino alla fine". La partita tra Turchia e Romania si giocherà al Besiktas Park. In caso di vittoria i turchi affronteranno in trasferta una fra Slovacchia e Kosovo. "Siamo una squadra che sa cosa fare sia quando ha il possesso palla sia quando non ce l'ha. Nei momenti difficili dobbiamo conoscere i punti di forza dell'avversario, domani saremo in campo nel modo migliore per rappresentare il nostro Paese. Negli ultimi due anni - ha aggiunto Montella - abbiamo costruito solide basi. Abbiamo ottenuto buoni risultati agli Europei, abbiamo ottenuto buoni risultati in Nations League. Vogliamo continuare a dare il massimo con i nostri giocatori e raggiungere questi standard".

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