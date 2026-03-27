Chi era Savoldi, Beppegol è l’uomo dei record. Al Napoli costò due miliardi di lire

Bergamasco di Gorlago , classe 1947, Savoldi arrivò al Napoli a 28 anni. Il debutto al “San Paolo”, contro il Como, fu rocambolesco. Partita sullo 0-0 e rigore per il Napoli. Tira Savoldi e il portiere para . L’arbitro fa ripetere . Secondo tiro sul palo . A fine partita un altro rigore per il Napoli e, finalmente, Savoldi segna (1-0). I tifosi ne cavarono una canzoncina: “ San Gennaro dacci tre rigori che il primo Savoldi lo tira fuori, il secondo se lo fa parare e il terzo lo va a segnare”. Testone e piedone, grandi riccioli, un baffo pesante, Savoldi fu un idolo dei tifosi azzurri che lo battezzarono “’ o maragià ” e “ Beppegol ”. Nel primo campionato con Savoldi, il Napoli vendette 70.402 abbonamenti , record mai superato, neanche ai tempi di Maradona. Nei quattro anni di Savoldi il club azzurro incassò oltre 10 miliardi , ma non andò oltre il quinto posto benché il centravanti segnasse con bella regolarità: 14 reti il primo anno, 16 nel secondo, 16 nel terzo, 9 nel quarto.

I numeri di Savoldi con il Napoli

In totale, giocò 128 partite di campionato segnando 55 gol. Col Napoli, Savoldi vinse la Coppa Italia 1976 mettendo a segno quattro reti e due rigori e siglando con una doppietta la finale col Verona a Roma (4-0). Quando l’attaccante bergamasco venne acquistato, Vinicio, che allenava il Napoli, storse il muso perché dovette rinunciare a Clerici, più mobile e irriducibile. Ma pare che il brasiliano confessasse a Beppegol: «La squadra ha già dato tutto il meglio di sé nel campionato scorso». Il Napoli furente di Vinicio si era esaurito e si affidò ai cross per Savoldi molto dotato nei colpi di testa. Musone all’inizio, Savoldi si sciolse al calore dei tifosi napoletani. All’arrivo disse: «Sono venuto anche perché mi affascina l’idea di vivere in una città di mare, in tutta la mia vita ho visto solo montagne a non finire e campagne». A Napoli incise due dischi: “La favola dei calciatori”, che vendette 70mila copie, e “Uè” di ispirazione napoletana. Tornò al Bologna per il campionato 1979-80 in cambio di Bellugi e 800 milioni. Disse: «Sarò sempre grato a Napoli e ai napoletani che hanno smussato il mio carattere chiuso di bergamasco».