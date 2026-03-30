Dzeko sul caso dell'esultanza di Dimarco: "Mancano i Totti e i Del Piero. Bisogna stare attenti, perché..."

SARAJEVO (Bosnia-Erzegovina) - Edin Dzeko getta acqua sul fuoco della polemica con Dimarco, Vicario e Pio Esposito, sorpresi dalle telecamere Rai a esultare nel momento in cui la sua Bosnia, battendo il Galles ai rigori, è diventata l'ultima avversaria dell'Italia nella corsa al prossimo Mondiale. "Per me è tutto normale - dice il 40enne capitano della Bosnia, ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina - meno male che il focus della partita si è spostato su un'altra questione. Ognuno ha delle preferenze con chi vuole o non vuole giocare. Oggi bisogna essere attenti, con i social diventa tutto una cosa più grande, ma per me non ci sono problemi. L'Italia non voleva giocare in Galles non so perché, noi siamo andati là e abbiamo vinto. Non so perché l'Italia debba avere paura di Galles o Bosnia, è una nazionale incredibile, hanno vinto quattro Mondiali, se hanno paura di giocare là qualcosa non funziona". Poi aggiunge: "Sono sicuro che l'Italia non ci sottovaluterà, soprattutto non dopo le dichiarazioni di Dimarco e Vicario".