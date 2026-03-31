Fabregas, vincitore della XV edizione del Premio Bearzot: il 13 aprile riceverà il riconoscimento al Coni
Si svolgerà lunedì 13 aprile con inizio alle 15,30, presso il Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di consegna della XV Edizione del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, prestigioso riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della FIGC, quest’anno assegnato al tecnico del Como, Cesc Fàbregas. La proclamazione è avvenuta il 17 marzo scorso presso la sala ‘Paolo Rossi’ della FIGC, alla presenza del numero uno dell’US ACLI, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con la seguente motivazione: “Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, Cesc Fàbregas rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago, ma è evidente a tutti che queste stagioni sono solo l’inizio di una carriera potenzialmente senza limiti”. Una prima volta assoluta per il “Bearzot” che riconosce a un tecnico straniero il premio intitolato alla memoria del ct campione del mondo nell’82. Insieme al riconoscimento per Fàbregas sarà consegnato anche il premio intitolato alla memoria dell’arbitro scomparso, Stefano Farina, che l’AIA ha assegnato a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Nell’occasione sarà consegnato il Premio Speciale alla Carriera a Fabio Capello, nell’anno dei suoi 80 anni che compirà il prossimo 18 giugno.
Cos’è il Premio Bearzot
E’ un riconoscimento organizzato dalla US ACLI insieme alla FIGC che dal 2011 viene assegnato ogni anno ad un allenatore, su votazione di una giuria di giornalisti ed esperti non per risultati sportivi ma per valori etici, comportamentali e sportivi riconosciuti nella sua carriera, in linea con quello che è stato l’operato di Bearzot. Il riconoscimento è nato per onorare la memoria del commissario tecnico della Nazionale italiana campione del Mondo nel 1982 in Spagna, che l’11 luglio 1993 festeggiò nel migliore dei modi l’undicesimo anniversario del titolo mondiale. Detiene il record di panchine da CT degli azzurri, avendo guidato l’Italia 104 volte, dal 27 settembre 1975 al 18 giugno 1986, davanti a un altro storico citì quale Vittorio Pozzo con 97. Dal 2002 al 2005 è stato presidente del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel luglio del 2003 un gruppo di deputati della Casa delle Libertà propose la nomina di Enzo Bearzot a senatore a vita con la motivazione: «Ha sempre difeso l’etica dello sport», secondo quanto scritto nella lettera a Carlo Azeglio Ciampi.
Vincitori delle Precedenti Edizioni
La prima edizione del premio Bearzot si è svolta nel 2011. Questo l’elenco dei vincitori delle edizioni svoltesi negli scorsi anni, ad eccezione del 2021 che non si svolse nel periodo del Covid.
2011 Cesare Prandelli
2012 Walter Mazzarri
2013 Vincenzo Montella
2014 Carlo Ancelotti
2015 Massimiliano Allegri
2016 Claudio Ranieri
2017 Maurizio Sarri
2018 Eusebio Di Francesco
2019 Roberto Mancini
2020 Paolo Rossi (alla memoria)
2022 Roberto de Zerbi
2023 Luciano Spalletti
2024 Simone Inzaghi
2025 Gian Piero Gasperini
Dallo scorso anno, infine, il Premio Bearzot prevede un riconoscimento ai giornalisti, il Premio Gian Paolo Ormezzano, dedicato alla memoria dello storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024. Il vincitore sarà reso noto durante la cerimonia di consegna dei premi.