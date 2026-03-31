Fabregas, vincitore della XV edizione del Premio Bearzot: il 13 aprile riceverà il riconoscimento al Coni

Si svolgerà lunedì 13 aprile con inizio alle 15,30, presso il Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di consegna della XV Edizione del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”, prestigioso riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della FIGC, quest’anno assegnato al tecnico del Como, Cesc Fàbregas. La proclamazione è avvenuta il 17 marzo scorso presso la sala ‘Paolo Rossi’ della FIGC, alla presenza del numero uno dell’US ACLI, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con la seguente motivazione: “Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, Cesc Fàbregas rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago, ma è evidente a tutti che queste stagioni sono solo l’inizio di una carriera potenzialmente senza limiti”. Una prima volta assoluta per il “Bearzot” che riconosce a un tecnico straniero il premio intitolato alla memoria del ct campione del mondo nell’82. Insieme al riconoscimento per Fàbregas sarà consegnato anche il premio intitolato alla memoria dell’arbitro scomparso, Stefano Farina, che l’AIA ha assegnato a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Nell’occasione sarà consegnato il Premio Speciale alla Carriera a Fabio Capello, nell’anno dei suoi 80 anni che compirà il prossimo 18 giugno.