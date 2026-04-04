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Lotito non ci sta: "Renzi è poco coerente, gli italiani non hanno bisogno di slogan"

Prosegue il botta e risposta a distanza tra il presidente della Lazio e l'ex presidente del Consiglio: "I numeri non si discutono"
2 min
TagsLotitoRenzi

Il botta e risposta non accenna a fermarsi. Il discorso sul caos legato alla Nazionale è diventato il "ring" per lo scontro tra Matteo Renzi Claudio Lotito. Dopo un altro attacco dell'ex presidente del Consiglio e leader del partito Italia Viva, è arrivata pronta e puntuale la reazione del presidente della Lazio. Renzi attacca con le foto del senatore che dorme in Senato, Lotito risponde parlando di numeri.

Lotito risponde: "Renzi non è coerente, i numeri non mentono"

"I numeri - si legge in una nota diffusa dal patron della società biancoceleste - non si discutono. Si leggono. Stessa legislatura. Stessa carica. Stesso stipendio pagato dagli italiani. Poi ci sono i fatti: 54% di presenza per Matteo Renzi, 94% di presenza per Claudio Lotito. Su 7.666 votazioni, la differenza è netta: oltre 40 punti in più e assenze superiori di oltre 50 volte. Non è una sfumatura. È un divario! E non finisce qui: oltre 100 voti difformi dal proprio Gruppo, a conferma di una linea politica spesso variabile, non sempre coerente (in base agli interessi del momento). A questo punto la domanda è semplice: chi rappresenta davvero i cittadini in Parlamento?".

Lotito: "Gli italiani non hanno bisogno di slogan"

"Fa sorridere - si legge ancora nel testo della nota - che a fare polemica sia chi è tra i meno presenti, mentre altri garantiscono presenza costante e lavoro quotidiano, anche nelle commissioni e spesso lontano dai riflettori. Il Parlamento non è un palco. Non è una parentesi tra un impegno e l'altro. È un dovere. C'è chi lo esercita ogni giorno. E chi, invece, lo interpreta a intermittenza. Gli italiani non hanno bisogno di slogan. Hanno già i numeri".

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