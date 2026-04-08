Morte Lucescu, dove sarà la camera ardente e quando ci saranno i funerali

Inevitabilmente il mondo del calcio ha mostrato la sua vicinanza per un grande uomo come Mircea Lucescu. Dal Galatasaray al Pisa , passando per Milan , Inter e Shakhtar . Commovente il ricordo di Diego Simeone a Sky Sport: "Mi ricordo di quando ero giovane, negli anni 90 a Pisa. Mi portava a mangiare a casa sua, mi proteggeva perché ero un ragazzino. Ho un ricordo grandissimo dell’allenatore e della persona, anche se dell’allenatore non dovrei neanche parlare perché basta vedere i numeri. L’ho avuto anche all’Inter, una tappa non così buona, ma in cui è sempre stato una persona umile e di cuore".

Il ricordo di Pirlo e Mkhitaryan

Parole al miele anche da Andrea Pirlo per il terzo allenatore più vincente della storia del calcio con 37 trofei tra Romania, Italia, Ucraina, Turchia e Russia. Il "Maestro" lo ha ricordato così con un post su Instagram: "Grazie di tutto mister, non finirò mai di ringraziarti. Mi hai cresciuto come un figlio dandomi la possibilità di confrontarmi con gli altri quando ero giovanissimo, mi hai insegnato cosa vuol dire amare questo sport in tutti i suoi particolari. Non finirò mai di ringraziarti, buon viaggio mister. Grazie Mircea". Anche Mkhitaryan ha ricordato il suo allenatore ai tempi dello Shakhtar: "Mister, lei è stato uno dei miei primissimi allenatori, colui che mi ha dato l’opportunità di crescere e di iniziare la mia carriera internazionale. Le sarò per sempre grato per avermi dato la possibilità di realizzare ciò che sognavo fin da bambino. Grazie per la sua guida, per la sua fiducia e per aver contribuito a plasmare il calciatore e la persona che sono oggi. Il calcio ha perso un vero gentiluomo e un vero visionario di questo sport. Riposi in pace, Mister. Lei occuperà sempre un posto molto speciale nel mio cuore. Il mio cuore piange".