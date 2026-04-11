Donnarumma colpito da Singo: il calcio in faccia al portiere italiano diventa la foto dell’anno
Uno dei momenti più duri e spettacolari della scorda stagione calcistica è diventato uno scatto premiato a livello internazionale. Il fotografo Valery Hache ha conquistato il primo posto nella categoria “Sport Action” agli AIPS Sport Media Awards grazie a una fotografia che ritrae Gianluigi Donnarumma colpito in pieno volto da Wilfried Singo durante la sfida tra Monaco e Paris Saint-Germain.
Donnarumma colpito da Singo: lo scatto shock premiato agli AIPS Awards
Lo scatto, intitolato “Kick” e diffuso dall’agenzia Agence France-Presse, immortala l’istante in cui il portiere italiano viene centrato dal piede alto dell’avversario nel tentativo di intervenire sul pallone. Il portiere italiano ne uscì con un trauma facciale con ferite multiple e la cicatrice di quello scontro è oggi ancora visibile.