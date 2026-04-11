Donnarumma colpito da Singo: il calcio in faccia al portiere italiano diventa la foto dell’anno

Uno dei momenti più duri e spettacolari della scorda stagione calcistica è diventato uno scatto premiato a livello internazionale. Il fotografo Valery Hache ha conquistato il primo posto nella categoria “Sport Action” agli AIPS Sport Media Awards grazie a una fotografia che ritrae Gianluigi Donnarumma colpito in pieno volto da Wilfried Singo durante la sfida tra Monaco e Paris Saint-Germain.